Lao động

Danh sách Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 4 và số 9 - LĐLĐ TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trong thời gian không quá 12 tháng, Ban Chấp hành Công đoàn phường, xã được chỉ định phải tổ chức đại hội để bầu Ban Chấp hành mới.

LĐLĐ TP HCM ngày 22-8 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chỉ định Ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn phường, xã.

Tại tổ công tác số 4, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã trao quyết định cho 8 Công đoàn phường thuộc khu vực TP Dĩ An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ, gồm 8 phường: Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú.

Danh sách Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 4 và số 9 - LĐLĐ TP HCM - Ảnh 1.

Danh sách Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 4 và số 9 - LĐLĐ TP HCM - Ảnh 2.

Danh sách Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 4 và số 9 - LĐLĐ TP HCM - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Công đoàn các xã phường nhận quyết định

Tại tổ công tác số 9, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cũng đã trao quyết định chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ và chức danh chủ tịch Công đoàn các phường, xã ở khu vực TP Bến Cát, huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng và Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ, gồm: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bến Cát, Thới Hoà, Tây Nam và Long Nguyên.

Tại đây, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM yêu cầu Công đoàn phường, xã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, Ủy ban MTTQ địa phương; phối hợp tốt hơn nữa với các tổ chức thành viên của MTTQ trong quá trình tổ chức và hoạt động của mình. 

Khẩn trương bắt tay ngay các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, đại diện, chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên, người lao động, làm tốt công tác đối thoại, phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người lao động, đồng thời có kế hoạch vận đông thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên...

Trong thời gian không quá 12 tháng, Ban Chấp hành Công đoàn phường, xã được chỉ định phải tổ chức đại hội để bầu Ban Chấp hành mới.

Danh sách Chủ tịch Công đoàn xã, phường thuộc tổ công tác số 4, gồm: Huỳnh Văn Tiếng- phường Đông Hoà; Đoàn Nam Lê Thiện- phường Dĩ An; Lê Nguyên Minh Sang- phường Tân Đông Hiệp; Nguyễn Thị Thu- phường An Phú; Hà Minh Tuấn- phường Lái Thiêu; Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn phường Lái Thiêu; Võ Tiến- phường Thuận Giao; Huỳnh Anh Tài- phường Bình Hoà.

Danh sách Chủ tịch Công đoàn xã, phường thuộc tổ công tác số 9, gồm: Lương Minh Cảnh- xã Trừ Văn Thố; Lưu Thế Thuận- xã Bàu Bàng; Nguyễn Thị Ánh Thảo- phường Bến Cát; Thượng Văn Trí- phường Thới Hoà; Huỳnh Ngọc Châu- phường Tây Nam; Tô Tiến Quân- phường Long Nguyên.



Tin liên quan

Danh sách 13 Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 8- LĐLĐ TP HCM

Danh sách 13 Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 8- LĐLĐ TP HCM

(NLĐO) - Ban Chấp hành 13 Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 8- LĐLĐ TP HCM tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống, việc làm của người lao động

Đẩy mạnh chăm lo người lao động sau khi kiện toàn bộ máy Công đoàn phường, xã

(NLĐO)- Nhiều Công đoàn phường, xã đã công bố quyết định thành lập và triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thêm 2 Công đoàn phường ở TP HCM công bố quyết định thành lập

(NLĐO) - Sau khi công bố quyết định thành lập, các Công đoàn phường đã triển khai ngay hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

