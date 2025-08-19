Thêm 2 Công đoàn phường ở TP HCM công bố quyết định thành lập

Chiều 19-8, tại Hội trường Đảng ủy Phú Thạnh, TP HCM, đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn phường Phú Thạnh.

Công đoàn phường Phú Thạnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ TP theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Công đoàn phường Phú Thạnh hiện quản lý 167 Công đoàn cơ sở với 5.267 đoàn viên.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Thạnh, TP HCM ra mắt

Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thạnh được LĐLĐ TP HCM chỉ định gồm 9 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường; bà Nguyễn Thị Nhung là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Ông Võ Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thạnh, TP HCM trao quà cho đoàn viên vượt khó



Dịp này, Công đoàn phường cũng đã tổ chức giao ban Công đoàn cơ sở 6 tháng cuối năm và tặng 10 phần quà cho đoàn viên - lao động, cán bộ Công đoàn vượt khó, có nhiều dóng góp cho tổ chức Công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp.

Ban chấp hành Công đoàn phường Tân Bình, TP HCM chụp hình lưu niệm với khách mời và cán bộ Công đoàn cơ sở

Chiều cùng ngày, Công đoàn phường Tân Bình, TP HCM cũng công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành do LĐLĐ TP HCM chỉ định. Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn phường gồm 11 thành viên; Bà Dương Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường, bà Từ Thị Phương Dung là Phó Chủ tịch Công đoàn phường. Công đoàn phường Tân Bình hiện có 316 Công đoàn cơ sở với 21.800 đoàn viên

Đại diện Công đoàn phường Tân Bình và các doanh nghiệp ký kết phối hợp thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên"

Tại hội nghị công bố, Công đoàn phường cũng đã ký kết phối hợp thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên năm 2025" với 3 doanh nghiệp nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi cho đoàn viên - lao động. Bao gồm: Công ty CP Nước Hoàng Minh, Công ty TNHH Dầu Thực Vật Dahala, Công ty TNHH Gạo Kim Sáng Group,

