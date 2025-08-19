Thêm 2 Công đoàn phường ở TP HCM công bố quyết định thành lập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Thêm 2 Công đoàn phường ở TP HCM công bố quyết định thành lập

MAI CHI

(NLĐO) - Sau khi công bố quyết định thành lập, các Công đoàn phường đã triển khai ngay hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Chiều 19-8, tại Hội trường Đảng ủy Phú Thạnh, TP HCM, đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn phường Phú Thạnh. 

Công đoàn phường Phú Thạnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ TP theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Công đoàn phường Phú Thạnh hiện quản lý 167 Công đoàn cơ sở với 5.267 đoàn viên.

Thêm 2 Công đoàn phường ở TP HCM công bố quyết định thành lập- Ảnh 1.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Thạnh, TP HCM ra mắt

Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thạnh được LĐLĐ TP HCM chỉ định gồm 9 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường; bà Nguyễn Thị Nhung là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Thêm 2 Công đoàn phường ở TP HCM công bố quyết định thành lập- Ảnh 2.

Ông Võ Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thạnh, TP HCM trao quà cho đoàn viên vượt khó

Dịp này, Công đoàn phường cũng đã tổ chức giao ban Công đoàn cơ sở 6 tháng cuối năm và tặng 10 phần quà cho đoàn viên - lao động, cán bộ Công đoàn vượt khó, có nhiều dóng góp cho tổ chức Công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp.

Thêm 2 Công đoàn phường ở TP HCM công bố quyết định thành lập- Ảnh 3.

Ban chấp hành Công đoàn phường Tân Bình, TP HCM chụp hình lưu niệm với khách mời và cán bộ Công đoàn cơ sở

Chiều cùng ngày, Công đoàn phường Tân Bình, TP HCM cũng công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành do LĐLĐ TP HCM chỉ định. Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn phường gồm 11 thành viên; Bà Dương Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường, bà Từ Thị Phương Dung là Phó Chủ tịch Công đoàn phường. Công đoàn phường Tân Bình hiện có 316 Công đoàn cơ sở với 21.800 đoàn viên

Thêm 2 Công đoàn phường ở TP HCM công bố quyết định thành lập- Ảnh 4.

Đại diện Công đoàn phường Tân Bình và các doanh nghiệp ký kết phối hợp thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên"

Tại hội nghị công bố, Công đoàn phường cũng đã ký kết phối hợp thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên năm 2025" với 3 doanh nghiệp nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi cho đoàn viên - lao động. Bao gồm: Công ty CP Nước Hoàng Minh, Công ty TNHH Dầu Thực Vật Dahala, Công ty TNHH Gạo Kim Sáng Group,

Tin liên quan

Chương trình "Mắt sáng Công đoàn" đến với công nhân Công ty may Phương Nam

Chương trình "Mắt sáng Công đoàn" đến với công nhân Công ty may Phương Nam

(NLĐO) - Các điểm khám sẽ được Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM thiết lập tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp để khám mắt cho khoảng 1.000 đoàn viên - lao động

Công đoàn phường, xã đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên sau khi thành lập

(NLĐO)- Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, con lao động khó khăn đã được Công đoàn phường, xã tại TP HCM triển khai trong lễ công bố quyết định

Bảo đảm hoạt động Công đoàn sau sắp xếp

Mỗi Công đoàn phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

người lao động công đoàn cơ sở công đoàn đoàn viên chăm lo phúc lợi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo