Danh sách phạt nguội xe máy tùy tiện băng qua đường sắt ở TPHCM

Ngày 25-3, Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin danh sách phạt nguội nhiều xe máy băng qua đường sắt.

Đội CSGT Hàng Xanh mật phục ghi hình người dân vi phạm.

Theo cảnh sát, tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn TPHCM có chiều dài hơn 23 km, đi qua 10 phường. Khu vực tại điểm giao cắt là "điểm nóng" về trật tự an toàn giao thông.

Do có nhiều đường dân sinh dọc theo tuyến đường sắt, nhiều người dân điều khiển xe máy với lý do "tiện đường" đã bất chấp các biển báo, tín hiệu đèn cũng như cảnh báo nguy hiểm để băng qua đường ray, khiến cho khu vực này thường xuyên diễn ra tình trạng ùn xe, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Các lỗi vi phạm gồm: Vượt đèn đỏ tại đường ngang, lách qua rào chắn, dừng đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt hoặc đi vào khu vực có biển cấm…

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã mật phục ghi hình các trường hợp cố tình băng qua đường sắt khi thanh chắn đã hạ xuống.