Thông tin quan trọng về vận tải đường sắt qua đèo Hải Vân

Ngày 17-3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có thông báo về kế hoạch khôi phục chạy tàu qua Km768+875 khu gian Hải Vân nam – Hải Vân (thuộc địa phận TP Đà Nẵng).

Trước đó, do sự cố đá rơi tại đèo Hải Vân, nhiều đoàn tàu phải thay đổi lịch trình. Cụ thể, dừng chạy tàu Di sản (HĐ1/2, HĐ3/4) và tàu SE18 vào ngày 16-3. Tàu SE27 xuất phát ga Hà Nội ngày 15-3 đến Huế là ga cuối cùng.

Chuyển tải hành khách qua đèo Hải Vân do sự cố đá rơi khiến nhiều chuyến tàu phải thay đổi lịch trình

Đồng thời, bãi bỏ tàu SE20, SE18 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 15-3 đoạn từ Đà Nẵng đến Lăng Cô.

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng tổ chức chuyển tải các tàu: SE8, SE6, SE10, SE4, SE2, SE20, SE18 và SE7, SE5, SE9, SE3, SE1, SE19 (từ Đà Nẵng đi Lăng Cô).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng thông báo hành khách mua vé tàu SE7, SE5, SE9, SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 15-3 có ga đến trong đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn và tàu SE8, SE6, SE10, SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 15-3 có ga đến trong đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Nội được trả lại vé tàu tại nhà ga và không mất phí.

Đến hiện tại, công tác khắc phục sự cố cơ bản được khắc phục, theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo từ 9 giờ ngày 17-3, tàu khách lần lượt thông qua địa điểm trên.