Tra cứu xe máy leo vỉa hè ở TPHCM bị phạt nguội

Xe máy leo vỉa hè trên đường Quang Trung.

Ngày 23-3, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã phạt nguội 103 xe máy đi trên vỉa hè đường Quang Trung, phường Gò Vấp.

Trước đó, vào sáng 18-3, Đội CSGT "mật phục" ghi hình trên đường Quang Trung. Chỉ 15 phút, 103 xe máy đi trên vỉa hè.

Theo cảnh sát, các trường hợp vi phạm đều với lý do "tránh kẹt xe", "đi cho nhanh" mà bất chấp quy định của pháp luật.



Đội CSGT Hàng Xanh cho biết để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, phạt nguội đối với lỗi vi phạm đi trên vỉa hè. Việc áp dụng hình thức ghi hình xử phạt không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác xử lý mà còn góp phần tạo sự công bằng, tránh tình trạng đối phó lực lượng chức năng.

Đơn vị đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.



Theo Nghị định 168/2024, xe máy đi trên vỉa hè bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.