Pháp luật

Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng triệt phá chuyên án đa cấp tiền ảo DRK, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên tới khoảng 2.000 tỉ đồng.

Ngày 16-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật

Theo đó, ngày 15-12, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong chuyên án, trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác tạo lập dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên DRK, sau đó đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội với nhiều thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Số tang vật vụ việc

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được nhiều nhà đầu tư, các đối tượng đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội, nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng tại thời điểm năm 2021.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị các cá nhân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

Tin liên quan

Dùng chiêu “tài sản sau ly hôn”, lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Dùng chiêu “tài sản sau ly hôn”, lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO) - Nguyễn Thế Anh đã lợi dụng mối quen biết, dùng chiêu phân chia tài sản sau ly hôn để lừa đảo người quen với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Quảng Trị chặn đứng lô 500 máy đào tiền ảo nhập lậu

(NLĐO) - Lô hàng gồm 500 máy đào tiền điện tử, trị giá khoảng 10 tỉ đồng được vận chuyển trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị

Đường dây tiền ảo TOSI chiếm đoạt 90 tỉ đồng, giăng bẫy hơn 8.000 người

(NLĐO) – Từ dự án “ma” mang tên tiền ảo TOSI, nhóm đối tượng thu hút hàng nghìn người, rồi âm thầm gom hơn 90 tỉ đồng bỏ trốn.

chiếm đoạt tài sản mạng xã hội Công an TP Đà Nẵng đồng tiền ảo
