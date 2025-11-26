Đường dây tiền ảo TOSI chiếm đoạt 90 tỉ đồng, giăng bẫy hơn 8.000 người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đường dây tiền ảo TOSI chiếm đoạt 90 tỉ đồng, giăng bẫy hơn 8.000 người

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Từ dự án “ma” mang tên tiền ảo TOSI, nhóm đối tượng thu hút hàng nghìn người, rồi âm thầm gom hơn 90 tỉ đồng bỏ trốn.

Ngày 26-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư đồng tiền mã hóa, lôi kéo hàng nghìn người tham gia với thủ đoạn đa cấp biến tướng.

Đường dây “tiền ảo TOSI” chiếm đoạt 90 tỉ đồng, giăng bẫy hơn 8.000 người - Ảnh 1.

Đường dây tiền ảo Tosi là dự án ma, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng tiền đầu tư của người dân

Quá trình điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh) vận hành hệ thống kỹ thuật, lập trình chức năng gắn ví cá nhân vào hệ thống để toàn bộ giao dịch của người dùng chuyển thẳng vào ví của các đối tượng.

Đường dây “tiền ảo TOSI” chiếm đoạt 90 tỉ đồng, giăng bẫy hơn 8.000 người - Ảnh 2.

Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây, phong tỏa lượng lớn tài sản, thu giữ được nhiều tài liệu liên quan

Nhằm che giấu bản chất lừa đảo, các đối tượng tung tin đồng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời đưa ra các gói đầu tư lãi suất cao bất thường, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi không còn người mới tham gia, nhóm đối tượng đóng website, viện cớ “bảo trì”, “bị hacker tấn công” rồi lập dự án khác tiếp tục lừa đảo.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream và tổ chức hội thảo tại nhiều tỉnh thành.

Các đối tượng tuyển “Leader” tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc. 

Khám xét và thu thập chứng cứ, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu; phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

Tin liên quan

Nhóm đối tượng phát hành tiền ảo, chiếm đoạt 10 tỉ đồng của hàng trăm nhà đầu tư

Nhóm đối tượng phát hành tiền ảo, chiếm đoạt 10 tỉ đồng của hàng trăm nhà đầu tư

(NLĐO)- Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, đã có khoảng 400 nhà đầu tư tham gia vào dự án công nghệ đào tiền ảo DHT

Khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin.

Nợ nần lại mê tiền ảo, một nhân viên chiếm đoạt tiền tỉ của công ty ở Cần Thơ

(NLĐO) – Sau khi chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng, một nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH ADC tại TP Cần Thơ đã tự ý nghỉ việc và bỏ trốn

công nghệ cao dự án ma lừa đảo đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo