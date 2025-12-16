Dùng chiêu “tài sản sau ly hôn”, lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1988; trú phường Phong Dinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh bị bắt do lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, Nguyễn Thế Anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để vay mượn tiền. Thế Anh bịa chuyện đang làm thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn là một căn nhà trên đường Hải Triều, TP Huế; đồng thời đang hoàn tất hồ sơ tách thửa một khu đất tại phường Phong Dinh, từ đó nhiều lần mượn tiền của nạn nhân rồi chiếm đoạt.

Chưa dừng lại ở đó, Thế Anh còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc có mối quan hệ với một số cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, có khả năng "xin" cho con của nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn. Tin tưởng vào những lời hứa này, nạn nhân tiếp tục giao tiền cho Thế Anh.

Bằng các thủ đoạn trên, Thế Anh đã chiếm đoạt của nạn nhân tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.