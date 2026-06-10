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Pháp luật

Đánh sập đường dây "bẫy tình" lừa hàng ngàn phụ nữ hơn 3.000 tỉ đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Chỉ sau 7 ngày làm quen qua mạng, nhiều phụ nữ bị dẫn dụ đầu tư và sập "bẫy tình". Công an bắt hơn 70 nghi phạm, với số tiền lừa đảo hơn 3.000 tỉ đồng.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo bẫy tình xuyên quốc gia năm 2026 - Ảnh 1.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức "bẫy tình" bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra.

Ngày 10-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức "bẫy tình" trên mạng, bắt giữ hơn 70 bị can liên quan. Theo cơ quan điều tra, hàng ngàn nạn nhân trên cả nước, chủ yếu là phụ nữ trung niên, đã bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3.000 tỉ đồng.

Một trong những nạn nhân là chị L.T.G. (40 tuổi, trú xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị). Chỉ trong vòng 7 ngày làm quen với một người đàn ông qua Zalo, chị bị lừa mất gần 3 tỉ đồng.

Theo điều tra, các đối tượng xây dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân rất bài bản. Chúng tìm hiểu kỹ thông tin cá nhân, các mối quan hệ xã hội, tình trạng hôn nhân rồi tạo dựng vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, đã ly hôn và có nhu cầu tìm bạn đời.

Sau nhiều ngày nhắn tin, gọi điện, tán tỉnh và tạo lòng tin, các đối tượng bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính với lợi nhuận cao. Ban đầu, nạn nhân được hoàn trả cả gốc lẫn lãi để tạo sự tin tưởng. Khi nạp số tiền lớn, toàn bộ tài khoản bị khóa hoặc các đối tượng cắt liên lạc.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo bẫy tình xuyên quốc gia năm 2026 - Ảnh 2.

Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 3.000 tỉ đồng của hàng ngàn nạn nhân trên cả nước.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo bẫy tình xuyên quốc gia năm 2026 - Ảnh 3.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo bẫy tình xuyên quốc gia năm 2026 - Ảnh 4.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo bẫy tình xuyên quốc gia năm 2026 - Ảnh 5.

Từ các đơn tố giác của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án điều tra. Quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động dưới danh tính ảo, thường xuyên xóa dấu vết sau mỗi vụ lừa đảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định Lê Công Diễn (SN 1994, trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) là mắt xích quan trọng trong đường dây. Từ đây, cơ quan công an từng bước bóc gỡ toàn bộ tổ chức lừa đảo có "đại bản doanh" đặt tại Campuchia.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này được tổ chức chặt chẽ theo mô hình doanh nghiệp. Các "sale" được giao danh sách phụ nữ trung niên để kết bạn, làm quen trên Zalo theo kịch bản có sẵn. Quy trình được gọi là "đánh khách 7 ngày", với mục tiêu tạo tình cảm và dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính giả mạo.

Các website lừa đảo được thiết kế chuyên nghiệp, liên kết với những ứng dụng giao dịch tiền số nhằm tạo cảm giác uy tín. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng thao túng số dư hiển thị, làm giả chứng từ giao dịch để tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền.

Trong quá trình phá án, nhiều tổ công tác đã di chuyển hàng ngàn km, mật phục tại nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Thanh Hóa... để truy bắt các nghi phạm.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ hơn 70 người. Công an xác định đường dây đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền hơn 3.000 tỉ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

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