Pháp luật

Nhiều nghi phạm ra đầu thú sau một vụ án bất ngờ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau khi bắt quả tang nam thanh niên tàng trữ 200 viên hồng phiến, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng liên quan.

Công an Quảng Trị khởi tố vụ án ma túy với Nhiều đối tượng ra đầu thú - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Ngày 18-5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam nhiều đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép chất ma túy sau khi bắt quả tang một nam thanh niên tàng trữ 200 viên hồng phiến trên địa bàn xã Ninh Châu.

Trước đó, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại xã Ninh Châu, tổ công tác Công an xã Ninh Châu phối hợp các lực lượng liên quan phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 73G1-040.47 có biểu hiện nghi vấn khi đi qua thôn Phú Lộc.

Khoảng 14 giờ ngày 11-5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và xác định người này là Phan Tiến Lực (30 tuổi, trú thôn Kim Sen, xã Trường Sơn). Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần của Lực có một túi nilon màu xanh chứa 200 viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tổ công tác sau đó lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Mở rộng vụ án, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Lê Trung Hiếu (27 tuổi, trú thôn Xuân Dục 2, xã Trường Ninh) đến cơ quan công an đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiếu đồng thời tự nguyện giao nộp 11 viên hồng phiến khai nhận đã mua từ Phan Tiến Lực.

Tiếp đó, ngày 12-5, Cao Văn Thuật (45 tuổi, trú thôn Chợ Gộ, xã Quảng Ninh) cũng đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận có liên quan đến việc mua ma túy từ Lực.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

