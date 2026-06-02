Hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán Thu 4444 ở Quảng Trị

Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến, 5 đối tượng bị khởi tố

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Hòa Trạch.

Theo điều tra ban đầu, tối 22-3, nhóm thanh niên gồm Lê Ngọc Hải (23 tuổi), Lê Xuân Hiếu (28 tuổi), cùng trú thôn Trung Vũ; Phạm Văn Cường (23 tuổi, trú thôn Tân Cảnh) và Đậu Thanh Hà (18 tuổi, trú thôn Liên Trung, xã Hòa Trạch) đến ăn uống tại quán Thu 4444 ở thôn Trung Vũ.

Sau đó, nhóm Nguyễn Văn Ninh (25 tuổi, trú thôn Di Lộc), Ngô Anh Nhật (21 tuổi, trú thôn Liên Trung) và Trần Ngọc Tuyến (28 tuổi, trú thôn Di Luân, xã Hòa Trạch) cũng có mặt tại quán.

Trong lúc ăn uống, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, các bên lao vào xô xát, đánh nhau tại khu vực trước cổng quán và trên tuyến đường lân cận.

Theo cơ quan công an, trong quá trình hỗn chiến, một số người đã dùng tay chân và vật cứng tấn công nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực công cộng.

Vụ việc xảy ra tại nơi tập trung đông người, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các hộ kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



