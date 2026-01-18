"Đánh sập" đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng

Ngày 18-1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá ngàn tỉ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến nên đã lập án đấu tranh.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Huy Việt (tức Việt "bài"; SN 1993, ngụ 137 Phùng Khắc Khoan, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) quản lý tài khoản tổng đại lý, tổ chức chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều (SN 1993), Nguyễn Văn Ánh (SN 1996), Đặng Hiệu Anh (SN 1998; cả 3 cùng ngụ phường Tây Hoa Lư) và Trịnh Văn Thành (SN 1972; ngụ phường Nam Định) chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các "con bạc" trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Hải Chiều. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình tiến hành xác minh, làm rõ, công an bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành, đối tượng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" gồm: Đinh Văn Đạt (SN 1991); Trần Văn An (SN 1989, cùng ngụ phường Hoa Lư) và Nguyễn Thế Trung (SN 1989, ngụ phường Nam Định).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình xác định, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Việt

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp để che giấu hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trên để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".