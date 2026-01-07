Đường dây cá độ bóng đá do Lê San U cầm đầu

Ngày 7-1, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 350 tỉ đồng.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây cá độ hoạt động thông qua website chuyên biệt. Nhóm này tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, lập hàng trăm tài khoản để phục vụ người chơi trên khắp cả nước.

Để che giấu hành vi phạm pháp, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng VPN, IP ảo, thậm chí IP nước ngoài nhằm né tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Việc giao dịch, thanh toán chủ yếu được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Theo cơ quan điều tra, Lê San U (trú xã Ninh Châu) - được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Tại cơ quan công an, U khai nhận sử dụng tài khoản tổng để tạo nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các đại lý. Người chơi cá cược chủ yếu vào các giải bóng đá lớn như Ngoại hạng Anh, Champions League. Hàng tuần, U thống kê kết quả thắng thua và thực hiện thanh toán tiền với các đại lý.

Trong số các đại lý cấp dưới, Trần Văn Dương được xác định là một mắt xích quan trọng. Sau khi nhận tài khoản từ Lê San U, Dương tiếp tục tạo các tài khoản con cấp cho người chơi, đồng thời nâng giá cá cược để hưởng phần chênh lệch.

Đại úy Nguyễn Phi Hùng, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là đường dây cá độ sử dụng công nghệ cao, có tính chất liên tỉnh với phương thức hoạt động đặc biệt tinh vi. Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, từng bước bóc gỡ toàn bộ hệ thống.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này lên tới khoảng 350 tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.