HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đánh thức chợ truyền thống

Bài và ảnh: LÊ THÚY

Nhiều chợ truyền thống từng là "thủ phủ" mua bán sầm uất, nay rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm; cần giải pháp căn cơ để vực dậy

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 88/2026 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Chợ truyền thống khó chuyển đổi

Nghị quyết 88 giao Bộ Công Thương ứng dụng công nghệ số trong quản lý và kết hợp mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị nhỏ (siêu thị mini), ki-ốt bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi vào các chợ quy mô lớn. Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đưa sản phẩm lên nền tảng số, tổ chức livestream bán hàng trên sàn thương mại điện tử để tiếp cận hiệu quả với người tiêu dùng.

Theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2015-2025, hệ thống chợ truyền thống đã đối mặt không ít thách thức. Số lượng chợ có xu hướng giảm dần, dù vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong hạ tầng thương mại. Năm 2025, cả nước có 8.150 chợ, 1.099 siêu thị và 281 trung tâm thương mại. Đáng lưu ý, phần lớn chợ truyền thống là chợ hạng III với cơ sở vật chất còn hạn chế, chiếm tới 86,9%; còn chợ hạng I và II chiếm tỉ lệ thấp.

Đánh thức chợ truyền thống - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng ở chợ Ninh Hiệp, TP Hà Nội - “thủ phủ” buôn hàng thời trang lớn nhất miền Bắc - đã đóng cửa

Với khoảng 1,7 - 2 triệu hộ kinh doanh tại các chợ trên cả nước, đã có hàng triệu lao động trực tiếp và gián tiếp được tạo việc làm. Qua đó, chợ truyền thống đóng vai trò như một "vùng đệm" của thị trường lao động, nhất là với lao động phổ thông và khu vực phi chính thức.

Mặt khác, chợ truyền thống còn là không gian văn hóa đặc sắc, phản ánh tập quán sinh hoạt và bản sắc của từng vùng miền. Nhiều mô hình chợ đã trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu như chợ nổi Cái Răng, chợ tình Sa Pa..., góp phần nâng cao giá trị kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương. Những điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hạ tầng và đổi mới phương thức quản lý chợ truyền thống.

TS Đào Cẩm Thủy, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, chỉ rõ thực trạng tại thủ đô, lượng khách đến các chợ truyền thống như chợ Mơ, chợ Ngã Tư Sở... đã giảm đáng kể. Nguyên nhân là do sự phát triển của thương mại điện tử khi thói quen mua sắm online ngày càng phổ biến bởi sự tiện lợi. Cùng với đó là sự mở rộng của hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các trung tâm thương mại lớn.

Không riêng Hà Nội, các chợ lớn truyền thống ở nhiều tỉnh, thành khác cũng đang chứng kiến cảnh tiểu thương nghỉ bán, kinh doanh ế ẩm. Do đó, TS Thủy cho rằng cần nhanh chóng chuyển đổi số tại các chợ; hỗ trợ, đào tạo để tiểu thương thích ứng với xu hướng mới như bán hàng online, livestream, kết hợp kinh doanh trực tiếp và trực tuyến.

Về phía sàn thương mại điện tử, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, nhận xét sự chuyển đổi của khu vực chợ truyền thống vẫn chưa mạnh mẽ và còn gặp nhiều khó khăn. Một số chợ lớn đã có chuyển biến về nhận thức nhưng mức độ ứng dụng phổ biến nhất hiện nay vẫn dừng lại ở việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Đáng chú ý, nhiều tiểu thương thành công với thương mại điện tử lại không kinh doanh ở chợ mà lựa chọn địa điểm khác, do không gian trong chợ chưa đáp ứng nhu cầu.

Khó khăn lớn nhất hiện nay, theo ông Thanh, vẫn nằm ở tư duy của tiểu thương. Nhiều người chưa quen sử dụng máy tính và thiết bị công nghệ; hàng hóa chưa được đóng gói phù hợp với môi trường thương mại điện tử... "Việc chuyển đổi không chỉ bao gồm nâng cao kỹ năng số mà còn phải thay đổi cả về sản phẩm và cách thức kinh doanh" - đại diện TikTok Việt Nam góp ý.

Triển khai thí điểm

Ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh khi nhận thức của tiểu thương thay đổi, nguồn hàng trong chợ cũng sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn với thị trường thương mại điện tử.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cần vai trò rất lớn của cơ quan quản lý nhà nước và các nền tảng thương mại điện tử. Trong đó, quan trọng nhất là hỗ trợ đào tạo kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho tiểu thương, bao gồm kỹ năng kể chuyện qua video, livestream.

Với những chợ truyền thống đã được nâng cấp thành tòa nhà nhiều tầng, ki-ốt rộng rãi như chợ Mơ, chợ Hàng Da (Hà Nội)..., khả năng chuyển đổi sẽ cao hơn do có đủ không gian để triển khai hoạt động thương mại điện tử. Ngược lại, với chợ quê, nơi việc buôn bán còn mang tính thủ công, khoảng cách đến thương mại điện tử vẫn còn rất lớn.

Vì vậy, trong giai đoạn đầu, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng nên lựa chọn các chợ lớn và ngành hàng phù hợp với thương mại điện tử để triển khai thí điểm, chứng minh hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ. Khi thành công, mô hình này sẽ lan tỏa sang các chợ khác. Hiệu quả chuyển đổi phụ thuộc rất lớn vào mô hình chợ, nhất là yếu tố không gian.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử trên 20%/năm không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng mới mà còn cho thấy sự thích ứng nhanh của doanh nghiệp với chuyển đổi số. Vì vậy, cục đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định 60/2024 về phát triển và quản lý chợ nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hệ thống chợ. Mục tiêu là tạo thuận lợi để phát triển hệ thống chợ theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh trong thời gian qua.

"Việc ban hành nghị định mới được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, thúc đẩy hệ thống chợ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của chợ truyền thống Việt Nam" - ông Trần Hữu Linh cho biết. 

Số hóa xúc tiến bán hàng trong chợ truyền thống

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid, nhận định chợ truyền thống vẫn có giá trị riêng và khó có thể biến mất. Tuy nhiên, để thích ứng, cần hỗ trợ tiểu thương nâng cao kỹ năng công nghệ, đồng thời thúc đẩy ứng dụng số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động xúc tiến thương mại. Khi đó, tiểu thương có thể tận dụng AI để tạo nội dung quảng bá, giới thiệu sản phẩm từ những thông tin truyền thống cơ bản nhằm tăng khả năng tiếp cận và kết nối với khách hàng từ khắp vùng miền.


Tin liên quan

Quà quê ở chợ truyền thống bán chạy

Quà quê ở chợ truyền thống bán chạy

Các sạp hàng tràn ngập đặc sản đến từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, đáp ứng nhu cầu mua sắm, biếu tặng của người dân những ngày cận Tết.

Chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống

Chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán mà còn là một phần ký ức đô thị, là không gian văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương

Mở siêu thị nhỏ trong chợ truyền thống lớn, giảm giá hàng Việt vào cuối tuần

(NLĐO) - Kết hợp mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị nhỏ (siêu thị mini), ki-ốt bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi vào các chợ quy mô lớn.

chợ truyền thống hộ kinh doanh siêu thị Hàng Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo