Kinh tế

Đánh thuế giao dịch vàng miếng có ảnh hưởng tới giá vàng?

Thái Phương

(NLĐO) - Theo một số chuyên gia, việc áp dụng 0,1% thuế giao dịch vàng miếng của cá nhân là mức thấp, không ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng.

Đầu giờ chiều 7-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 156,1 triệu đồng/lượng, bán ra 158,1 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn thương hiệu SJC được giao dịch ổn định ở mức 151,6 triệu đồng/lượng mua vào, 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng trong nước hạ nhiệt theo đà đi xuống của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều nay theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.448 USD/ounce, giảm khoảng 25 USD/ounce so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.

Liên quan đến việc ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang triển khai nhiều giải pháp như trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.

Một trong những quy định mới được ban hành nhằm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư là đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 7-1, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng, cho rằng việc áp dụng 0,1% là mức thấp, không ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng hay bảo đảm mục tiêu không làm tăng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

"Mức thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng là cách tiếp cận thận trọng trong giai đoạn đầu. Về lâu dài, nhà quản lý có thể cân nhắc tăng thuế hoặc điều chỉnh sau khi đã đạt được mục tiêu thu hẹp chênh lệch với thế giới" - ông Khánh nói.

Đánh thuế giao dịch vàng miếng 0 , 1 % có thực sự ảnh hưởng đến giá vàng? - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC duy trì cách biệt mức 15-17 triệu đồng so với giá thế giới thời gian qua

Ở góc độ người mua, nắm giữ vàng miếng, chị Bích Ngân (ngụ TPHCM) cho biết sáng 7-1, chị cùng bạn vừa mua mỗi người 2 chỉ vàng miếng SJC để dành, với giá hơn 15,8 triệu đồng/chỉ.

"Mua vàng để dành, số lượng ít nên tôi không quá quan tâm tới mức thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng. Tôi quan tâm là ngưỡng chịu thuế sẽ khoảng bao nhiêu? Mua 1-2 chỉ vàng như tôi và bạn có phải chịu thuế không hay mua 5-7 lượng vàng với giá trị hàng trăm triệu đồng sẽ phải đóng thuế?" – chị Ngân thắc mắc.

Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng có thể giúp giá vàng trong nước hạ nhiệt là việc bổ sung nguồn cung từ vàng nhập khẩu.

Tại buổi họp báo mới đây, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), cho rằng bất kỳ giải pháp nào về thuế với vàng ở Việt Nam cũng nên thiết kế để đáp ứng hai mục tiêu. Đó là giảm tối đa tình trạng đầu cơ và tránh hiện tượng người dân chuyển từ giao dịch tại thị trường chính thức sang phi chính thức để né thuế.

Bởi, nếu đánh thuế cao với vàng, người dân sẽ tìm đến với thị trường "chợ đen" để giao dịch, khi đó sẽ phản tác dụng và trái ngược với định hướng tự do hóa thị trường vàng ở Việt Nam. Chưa kể, nếu Việt Nam áp thuế cao trong khi láng giềng như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia không đánh thuế, vàng sẽ chảy xuyên biên giới, khiến tình trạng buôn lậu khó kiểm soát hơn.

Tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-7-2026, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng lần đầu tiên được bổ sung vào diện chịu thuế, với thuế suất 0,1%.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết Bộ đang được Chính phủ giao xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có các quy định về quản lý thuế với chuyển nhượng vàng miếng. Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu, đề xuất quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế khi chuyển nhượng cho phù hợp.


