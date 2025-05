Danh tính 2 anh em cướp tiệm vàng vừa bị Công an TP HCM bắt giữ

Tối 5-5, một nguồn tin cho biết hai người thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP HCM) đã bị bắt giữ.

Danh tính hai người này được xác định là Lê Duy Đông (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Duy Đạt, 30 tuổi (quê Thanh Hóa, ngụ quận Gò Vấp, cả 2 là hai anh em ruột).

Hai anh em Đông và Đạt tại công an

Ngay sau khi nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, các lực lượng nhanh chóng áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, triển khai truy xét.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã chặn bắt được Đông và Đạt khi cả hai đang trên đường lẩn trốn.

Hai người nghi cướp tiệm vàng trên đường tẩu thoát

Lực lượng công an đưa hai người về trụ sở làm việc

Lời khai của những người liên quan cho biết vào khoảng 13 giờ cùng ngày, hai anh em này đi xe máy đến một tiệm vàng ở đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn) rồi vào trong hỏi mua vàng.

Bất ngờ, người hỏi mua vàng dùng búa đập tủ kính vơ vét vàng nữ trang rồi bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát. Chủ tiệm vàng có đuổi theo nhưng cả hai đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do chủ tiệm vàng tri hô nên cả hai anh em tẩu thoát nhanh chóng.

Sau khoảng 5 giờ gây án, Đông và Đạt đã bị công an vào một điểm lưu trú ở quận 12 đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai anh em khai nhận do nợ nần nên lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Họ chuẩn bị sẵn búa, phương tiện gây án và thực hiện vụ cướp trên.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Hinh sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh tội phạm đường phố.

Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đã kéo giảm 25% vụ cướp tài sản và 47,8% vụ cướp giật tài sản so với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%, nhanh chóng trả lại tài sản cho bị hại; góp phần giữ vững bình yên Thành phố và hạnh phúc Nhân dân.

Đặc biệt, cùng với các lực lượng khác của Công an TP HCM, lực lượng Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã góp phần vào thành công rực rỡ của chuỗi hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước vừa qua.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, tình trạng cướp tài sản, cướp giật tài sản và móc túi, trộm cắp tài sản đã được chủ động phòng ngừa, không để xảy ra trong thời gian diễn ra lễ hội, sự kiện thông qua triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát…

Hiện Công an TP HCM tiếp tục trích xuất camera, lời khai những người liên quan cũng như đấu tranh để làm rõ vụ việc.