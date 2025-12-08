HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Danh tính cô gái 19 tuổi chết, bị trói tay bỏ trong bao trôi trên sông

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể cô gái bị trói tay, bỏ trong bao trôi trên sông sau khi giám định ADN.

Ngày 8-12, ông N.V.N. (48 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết gia đình đã nhận được thông báo từ phía Công an TP Hà Nội về kết quả trưng cầu giám định ADN với người thân trùng khớp với con gái mình. Sắp tới, gia đình sẽ ra Hà Nội nhận kết quả bằng văn bản, đồng thời làm việc với cơ quan công an để hoàn thiện một số thủ tục pháp lý liên quan.

- Ảnh 1.

Chị N.T.Y.N. trước khi mất tích

Được biết, con gái ông N. là chị N.T.Y.N. (19 tuổi), kết quả giám định ADN thi thể cô gái bị trói, bỏ trong túi ni lông thả trôi sông chảy qua xã Đức Hợp, Hưng Yên trùng khớp với chị N..

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 10-11, gia đình ông N.V.N. (trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) gửi đơn trình báo đến Công an phường Quỳnh Mai về việc con gái là chị N.T.Y.N. (19 tuổi) mất liên lạc

Theo gia đình, hơn 2 tháng trước, chị Y.N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo, rồi chuyển sang làm ở một công ty điện tử tại Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, chị xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chiều 2-11, một đôi nam nữ đã đến nhà gặp chị Y.N. khoảng 30 phút. Chiều 3-11, chị Y.N. xin phép ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra quốc lộ 1A để bắt xe. Ngày 4-11, chị gọi điện báo sẽ về trong chiều nhưng không thấy về. Tối 5-11, chị Y.N. lại nhắn sẽ về trong đêm rồi mất liên lạc hoàn toàn và sau đó gia đình đã trình báo công an.

Trong quá trình tìm kiếm, người thân đăng thông tin lên mạng xã hội và được người dân Hưng Yên thông báo phát hiện 1 thi thể nữ giới bị trói tay, bỏ trong bao trôi trên sông có đặc điểm giống chị N.T.Y.N..

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 24-11, Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm để điều tra làm rõ. Được biết, nghi phạm là bạn trai của nạn nhân N.T.Y.N..

phòng cảnh sát hình sự cơ quan chức năng thi thể danh tính trôi sông mạng xã hội công an TP.Hà Nội
