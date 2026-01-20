HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Danh tính đối tượng bị bắt giữ ngay cửa khẩu mà Công an Quảng Ninh đang truy nã

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Người đàn ông quê Quảng Ninh khi làm thủ tục xuất cảnh thì bị lực lượng biên phòng phát hiện đang bị truy nã

Ngày 20-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa bắt giữ một người đang bị truy nã khi làm thủ tục nhập cảnh.

Bắt giữ đối tượng bị truy nã ngay tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Ảnh 1.

Đối tượng đang bị truy nã bị bắt ngay tại cửa khẩu

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19-1, tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng biên phòng phát hiện Nguyễn Chí Hòa (SN 1990, quê tỉnh Quảng Ninh) làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Chí Hòa đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ người bị truy nã, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thông báo cho cơ quan ra quyết định truy nã để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Bắt nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép, lộ diện đối tượng truy nã

Bắt nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép, lộ diện đối tượng truy nã

(NLĐO) - Bộ đội Biên phòng Tây Ninh liên tiếp phát hiện nhiều vụ vượt biên trái phép, trong đó có nghi can bị Công an TPHCM truy nã

Đối tượng bị Công an Vĩnh Long truy nã, bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài là ai?

(NLĐO) - Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, một đối tượng đang bị truy nã đã bị phát hiện, bắt giữ

Đối tượng truy nã lẩn trốn ở Thái Lan, về nước đầu thú

(NLĐO) - Sau thời gian trốn sang Thái Lan, đối tượng bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội hủy hoại rừng đã ra đầu thú.

