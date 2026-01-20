Danh tính đối tượng bị bắt giữ ngay cửa khẩu mà Công an Quảng Ninh đang truy nã

Ngày 20-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa bắt giữ một người đang bị truy nã khi làm thủ tục nhập cảnh.

Đối tượng đang bị truy nã bị bắt ngay tại cửa khẩu

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19-1, tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng biên phòng phát hiện Nguyễn Chí Hòa (SN 1990, quê tỉnh Quảng Ninh) làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Chí Hòa đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ người bị truy nã, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thông báo cho cơ quan ra quyết định truy nã để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.