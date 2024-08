Truyền thông Hàn Quốc ngày 8-8 thông tin "Dream of You" kể câu chuyện về Kang Joon-woo do Lee Kwang-soo thủ vai. Kang Joon-woo là nam diễn viên yêu nghề, rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, bất ngờ tìm được tình yêu của đời mình tại Việt Nam.



Hoàng Hà và Lee Kwang-soo vào vai tình nhân

Mối tình Việt - Hàn trên màn ảnh

Trong một lần quay quảng cáo tại Việt Nam, Kang Joon-woo rơi vào những tình huống không lường trước được dẫn đến tình cảm "không xu dính túi", mắc kẹt lại đây. Anh đã gặp gỡ với cô gái Việt Nam tên Thảo do Hoàng Hà đảm nhận và trải nghiệm một thế giới mới lạ.

Lee Kwang-soo cho biết rất háo hức với phim: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện một khía cạnh khác của bản thân thông qua phim. Tôi hy vọng các bạn sẽ đón chờ. Đây là phim hài lãng mạn ấm áp mà mọi người đều có thể đồng cảm chứ không phải mối tình lãng mạn như mơ".

Đạo diễn phim là Kim Sung-hoon cho biết rất vui khi được làm việc trở lại với Lee Kwang-soo sau mười năm. "Tôi phấn khích vì phim có sự tham gia của đội ngũ nhân viên xuất sắc và các diễn viên đến từ cả Hàn Quốc - Việt Nam, tôi mong nhận được nhiều sự ủng hộ" - đạo diễn trải lòng.

"Dreams of You" đã bắt đầu quay, đoàn phim di chuyển giữa Việt Nam và Hàn Quốc và dự kiến khởi chiếu vào nửa đầu năm 2025.