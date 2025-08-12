HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn bom tấn "Bỗng dưng trúng số" hợp tác với Việt Nam sản xuất "Sài Gòn Oppa"

Thùy Trang

(NLĐO) - Phim "Sài Gòn Oppa" chính thức khởi động, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác điện ảnh Việt- Hàn.

Hợp tác văn hóa Việt - Hàn: bùng nổ sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa!

Đạo diễn bom tấn "Bỗng dưng trúng số" hợp tác với Việt Nam sản xuất "Sài Gòn Oppa"- Ảnh 1.

Ảnh của đoàn Việt Nam trong “Tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Hàn Quốc, ngày 11-8 tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae wi-Young đồng chủ trì "Tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa" với sự tham gia của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo của hai nước.

Sau phần tọa đàm và chia sẻ giao lưu rất thú vị với nhiều thông tin bổ ích của đại diện các bên, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, đã diễn ra lễ trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng về văn hóa trong đó có thỏa thuận hợp tác sản xuất phim giữa Hàn Quốc và Việt Nam cho dự án phim "Sài Gòn Oppa".

Đây là dự án hợp tác đầy tham vọng giữa ba nhà sản xuất uy tín: Film Line (Hàn Quốc), BHD (Việt Nam) và WebTVAsia.

“Sài Gòn Oppa”: Bom tấn Hàn Quốc nào sẽ "soán ngôi vương" phòng vé Việt?

Đạo diễn bom tấn "Bỗng dưng trúng số" hợp tác với Việt Nam sản xuất "Sài Gòn Oppa"- Ảnh 2.

Ảnh của đoàn Việt Nam trong “Tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa

"Sài Gòn Oppa" là tác phẩm do chính đạo diễn Hàn Quốc Park Gyu Tea đang viết kịch bản và đạo diễn. Tên tuổi của ông đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim hài "Bỗng dưng trúng số", tác phẩm đã từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam vào năm 2022. Đây là phim Hàn có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam khi phát hành và sau nhiều năm vẫn đứng thứ 2 về doanh thu.

Sau chuyến đi tới Việt Nam năm 2022, đạo diễn Park Gyu Tea đã dành hơn hai năm để hoàn thành bản thảo đầu tiên của kịch bản đặc biệt này, và hiện đang rất mong chờ đến thời điểm có thể biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Đạo diễn Park Gyu Tae chia sẻ: "Tôi rất biết ơn khán giả Việt Nam vì đã dành tình cảm cho bộ phim trước của tôi, phim "Bỗng dưng trúng số". Tôi hy vọng dự án hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc "Sài Gòn Oppa" lần này sẽ đóng góp vào sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia chúng ta và trở thành một bộ phim gắn kết Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi vô cùng vinh dự khi được là một phần của dự án mới mẻ này".

“Sài Gòn Oppa” bùng nổ: cười ra nước mắt cùng chuyến phiêu lưu Hàn Quốc "đi bão" của hai ông chồng!

Đạo diễn bom tấn "Bỗng dưng trúng số" hợp tác với Việt Nam sản xuất "Sài Gòn Oppa"- Ảnh 3.

Bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch BHD, phát biểu và giới thiệu dự án phim "Sài Gòn Oppa"

Với phong cách kể chuyện đặc trưng của đạo diễn Park Gyu Tea, kịch bản "Sài Gòn Oppa" vẫn sẽ hài hước, tưng tửng, hứa hẹn sẽ mang đến những tình huống dở khóc dở cười về hành trình của hai người chồng Việt Nam dù không muốn nhưng bất ngờ bị đi chung trong hành trình tìm các cô vợ bỏ nhà đi xem Concert và "đu idol Hàn" tại Seoul.

Xuyên suốt bộ phim là những tình huống tréo ngoe, "ngôn ngữ bất đồng" đầy hài hước, nhưng cuối cùng lại được hóa giải bằng chính tình yêu, lòng tốt và sự cảm thông, xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Đây không chỉ là một bộ phim hài lãng mạn, mà còn là một hành trình khám phá và kết nối đầy cảm xúc giữa hai nền văn hóa.

Đại diện nhà sản xuất Việt nam, bà Ngô Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Công ty BHD - chia sẻ với báo chí Hàn Quốc tại tọa đàm "Hợp tác 2 nước Việt Hàn đã lên một tầm cao mới - hợp tác chặt chẽ hơn, bình đẳng hơn và cùng giới thiệu văn hóa cả hai nước."

Theo kế hoạch, phim sẽ được khởi quay tại cả Việt Nam và Hàn Quốc vào đầu năm 2026. Thông tin thú vị về dàn diễn viên nổi tiếng của hai nước sẽ được nhà sản xuất và đạo diễn công bố trong thời gian sắp tới, hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng điện ảnh.

Bom tấn Hàn Quốc Bỗng dưng trúng số phim hàn hợp tác Việt - Hàn
