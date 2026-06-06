Đạo diễn Hồ Ngọc Xum: Nam Bộ là vùng đất giàu bản sắc và tình người trong “Nợ đời vay trả”

Nhắc đến các tác phẩm của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, khán giả thường nghĩ ngay đến những câu chuyện đậm chất Nam Bộ với nét nghĩa tình, chân chất và giàu tính nhân văn. Trở lại với bộ phim "Nợ đời vay trả" (đang được chiếu trên kênh THVL1), vị đạo diễn kỳ cựu tiếp tục mang đến một tác phẩm mang hơi thở miền Tây quen thuộc.

Cảnh đồng quê trong phim “Nợ đời vay trả”.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của đạo diễn Hồ Ngọc Xum và sức trẻ của dàn diễn viên mới, Nợ đời vay trả đã mang đến cho khán giả một câu chuyện giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc Nam Bộ. Hơn cả một tác phẩm giải trí, bộ phim tiếp tục khẳng định dấu ấn quen thuộc của Hồ Ngọc Xum - người đạo diễn luôn dành tình yêu đặc biệt cho vùng đất phương Nam và vẫn miệt mài với nghề ở tuổi 71, không ngừng tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới từ thế hệ trẻ.

Đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum.

Trong quá trình thực hiện bộ phim "Nợ đời vay trả", đạo diễn Hồ Ngọc Xum không chỉ đánh giá cao tinh thần làm nghề của dàn diễn viên trẻ mà còn bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ mới. Với ông, sự nhiệt huyết, cầu tiến của người trẻ đã góp phần tạo nên sức sống cho bộ phim mang đậm màu sắc Nam Bộ.

Theo đạo diễn, sự nhiệt huyết, cầu tiến của những diễn viên trẻ đã góp phần tạo nên sức sống cho bộ phim.

Ở tuổi 71, Hồ Ngọc Xum vẫn giữ niềm đam mê làm nghề bền bỉ. Điều khiến ông cảm thấy hứng khởi nhất chính là được làm việc cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ - những người mang đến nguồn năng lượng tích cực, sự sáng tạo và tinh thần cầu tiến cho phim trường.

Trân trọng sự nhiệt huyết và niềm đam mê nghề nghiệp của dàn diễn viên trẻ

. Phóng viên: Thưa đạo diễn Hồ Ngọc Xum, ông đánh giá như thế nào về dàn diễn viên tham gia bộ phim Nợ đời vay trả?

- Đạo diễn Hồ Ngọc Xum: Tôi rất hài lòng với các bạn diễn viên trẻ trong phim. Các bạn có tinh thần học hỏi, làm việc nghiêm túc và luôn sẵn sàng lắng nghe góp ý từ đạo diễn cũng như ê-kíp. Điều tôi trân trọng nhất là sự nhiệt huyết và niềm đam mê nghề nghiệp mà các bạn mang đến trường quay mỗi ngày.

Diễn viên trẻ góp mặt trong phim: Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Huỳnh Hồng Loan, Võ Đình Hiếu, Tú Tri, Lê Minh Thuấn, Lê Thu…

Những diễn viên trong "Nợ đời vay trả" đều là những diễn viên kỳ cựu nên tất nhiên tôi hài lòng với diễn xuất của họ. Công tâm nhận định, diễn xuất của họ góp phần làm nên hiệu ứng của phim. Bên cạnh đó, tôi đặc biệt thích năng lượng của diễn viên trẻ trong phim như Huỳnh Phương Uyên. Trong "Nợ đời vay trả", cô chỉ đóng vai bé Ba - người hầu có thoại nhưng hiện nay, cô bé này đã được chọn đóng chính trong một số phim. Nói điều này để khẳng định rằng niềm tự hào và niềm tin tôi dành cho dàn diễn viên của mình trong phim là có cơ sở.

. Theo ông, điều gì giúp các diễn viên trẻ trong "Nợ đời vay trả" tạo được dấu ấn?

- Tôi nghĩ đó là sự chân thành trong diễn xuất. Các bạn đã dành nhiều thời gian tìm hiểu nhân vật, cố gắng thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên nhất. Chính sự nghiêm túc đó đã giúp từng nhân vật trở nên gần gũi và có chiều sâu hơn.

Diễn viên Tú Tri và Lê Minh Thuấn trong một phân cảnh.

.Là một đạo diễn có nhiều năm kinh nghiệm, cảm xúc của ông khi làm việc cùng thế hệ diễn viên trẻ hiện nay ra sao?

- Làm việc với người trẻ giúp tôi có thêm nhiều năng lượng tích cực. Các bạn mang đến những góc nhìn mới, sự sáng tạo và tinh thần cầu tiến. Điều đó tạo nên không khí làm việc rất sôi nổi và hiệu quả.

Ở tuổi 71, tôi vẫn thích làm việc, vẫn thích được đồng hành cùng các bạn trẻ vì mình học được rất nhiều điều từ cách suy nghĩ, cách tiếp cận nhân vật và cả cách các bạn nhìn nhận cuộc sống.

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum và diễn viên Thanh Hiền (vai Hai Phấn), Huỳnh Hồng Loan (vai Ngọc Trâm).

Giữ “hơi thở Nam Bộ” trong từng tác phẩm

.Khán giả thường nhận xét nhắc đến phim của Hồ Ngọc Xum là nhắc đến chất Nam Bộ. Ông có đồng tình với nhận xét này không?

- Tôi xem đó là niềm vui và cũng là dấu ấn riêng trong hành trình làm nghề của mình. Nam Bộ là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, giàu tình người và có rất nhiều câu chuyện đời thường đáng để kể.

Trong các tác phẩm của mình, tôi luôn cố gắng giữ lại hơi thở của vùng đất này, từ cách xây dựng nhân vật, lời thoại đến bối cảnh và những giá trị nhân văn được gửi gắm trong câu chuyện. Nếu khán giả nhắc đến phim Hồ Ngọc Xum là nhớ đến chất Nam Bộ thì đó là điều khiến tôi hạnh phúc.

. Những yếu tố Nam Bộ được thể hiện như thế nào trong Nợ đời vay trả?

- Khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy nét nghĩa tình, sự chân chất và những mối quan hệ gia đình, xóm giềng rất đặc trưng của người miền Tây Nam Bộ. Dù câu chuyện có những biến cố, mâu thuẫn hay thử thách, nhưng tinh thần nhân văn và tình người vẫn luôn là sợi dây xuyên suốt bộ phim. Tôi tin rằng chính những giá trị gần gũi ấy sẽ tạo nên sự đồng cảm với người xem.

. Và những trích đoạn cải lương trong phim cũng là một dấu son khẳng định chất Nam bộ trong phim của ông phải không?

-Đó là cách tôi tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống trong phim mình. Ở đây là bộ môn cải lương quá đỗi quen thuộc với khán giả, đặc biệt khán giả Nam bộ. Bài toán của tôi là làm thế nào để cải lương lên phim không bị “ngán” và tôi đã làm được điều đó.

Nghệ thuật cải lương được đưa vào "Nợ đời vay trả".





Báo Người Lao Động phỏng vấn NSUT- đạo diễn Hồ Ngọc Xum quanh phim Nợ đời vay trả