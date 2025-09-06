Đạo diễn Khải Anh rời VFC sau 25 năm gắn bó

Thông tin đạo diễn Khải Anh xin nghỉ tại VFC đã lan truyền trước đó nhưng đến nay, nam đạo diễn sinh năm 1982 mới chính thức thông báo trên trang cá nhân.

Đạo diễn Khải Anh

Anh viết: "Bắt đầu một cuộc chơi mới! 25 năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn để gặp chủ mới.

4 tháng vừa qua là khoảng lặng cần thiết. Đủ để tôi nhìn lại, cười một cái, rồi tự hỏi: "Nếu giờ chơi lại từ đầu, mình có dám chọn đường khó không?" Và câu trả lời là: Có. Thậm chí còn muốn đường khó hơn, cam go hơn vì tôi tin thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng: tự do sáng tạo, dám mạo hiểm và một lần nữa được cảm giác run lên vì háo hức".

Khải Anh không gọi đây là chia tay mà gọi đây là chuyển "máy chủ". Anh viết: "Vẫn là trò chơi quen thuộc kể chuyện bằng hình ảnh nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế. Màn tiếp theo đã bắt đầu".

Nam đạo diễn nhận được nhiều lời chúc mừng và động viên của các đạo diễn Trần Trọng Khôi, Bùi Thọ Thịnh, Trịnh Lê Phong cũng như các diễn viên Kim Oanh, Lưu Huyền Trang, Xuân Phúc, Quang Sự, Xuân Nghị...

Đạo diễn Khải Anh sinh năm 1982, là con trai NSND Khải Hưng, Giám đốc đầu tiên của VFC.

Trước khi rời VFC, Khải Anh đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc. Khải Anh là một trong những người đứng sau thành công của các phim: "Người phán xử", "Ngày ấy mình đã yêu", "Nhà trọ Balanha", "Yêu hơn cả bầu trời" , Tuổi thanh xuân - dự án hợp tác Việt - Hàn đánh dấu bước đi mới mẻ của phim truyền hình trong nước.

Không chỉ dừng lại ở phim dài tập, đạo diễn Khải Anh còn tham gia chỉ đạo nhiều phim ngắn, phim Tết và chương trình giải trí. Nam đạo diễn được cho là luôn tìm tòi cái mới, sẵn sàng thử nghiệm để đem đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả.



Năm 2018, anh đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại lễ trao giải Cánh diều.