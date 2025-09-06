Đạo diễn Khải Anh rời VFC sau 25 năm gắn bó

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Khải Anh rời VFC sau 25 năm gắn bó

Yến Anh

(NLĐO)- Đạo diễn Khải Anh chia sẻ anh đã ngừng công việc tại Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) để chuyển sang công việc mới.

Thông tin đạo diễn Khải Anh xin nghỉ tại VFC đã lan truyền trước đó nhưng đến nay, nam đạo diễn sinh năm 1982 mới chính thức thông báo trên trang cá nhân.

Đạo diễn Khải Anh rời VFC sau 25 năm gắn bó- Ảnh 1.

Đạo diễn Khải Anh

Anh viết: "Bắt đầu một cuộc chơi mới! 25 năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn để gặp chủ mới.

4 tháng vừa qua là khoảng lặng cần thiết. Đủ để tôi nhìn lại, cười một cái, rồi tự hỏi: "Nếu giờ chơi lại từ đầu, mình có dám chọn đường khó không?" Và câu trả lời là: Có. Thậm chí còn muốn đường khó hơn, cam go hơn vì tôi tin thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng: tự do sáng tạo, dám mạo hiểm và một lần nữa được cảm giác run lên vì háo hức".

Khải Anh không gọi đây là chia tay mà gọi đây là chuyển "máy chủ". Anh viết: "Vẫn là trò chơi quen thuộc kể chuyện bằng hình ảnh nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế. Màn tiếp theo đã bắt đầu".

Nam đạo diễn nhận được nhiều lời chúc mừng và động viên của các đạo diễn Trần Trọng Khôi, Bùi Thọ Thịnh, Trịnh Lê Phong cũng như các diễn viên Kim Oanh, Lưu Huyền Trang, Xuân Phúc, Quang Sự, Xuân Nghị...

Đạo diễn Khải Anh sinh năm 1982, là con trai NSND Khải Hưng, Giám đốc đầu tiên của VFC.

Trước khi rời VFC, Khải Anh đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc. Khải Anh là một trong những người đứng sau thành công của các phim: "Người phán xử", "Ngày ấy mình đã yêu", "Nhà trọ Balanha", "Yêu hơn cả bầu trời" , Tuổi thanh xuân - dự án hợp tác Việt - Hàn đánh dấu bước đi mới mẻ của phim truyền hình trong nước.

Không chỉ dừng lại ở phim dài tập, đạo diễn Khải Anh còn tham gia chỉ đạo nhiều phim ngắn, phim Tết và chương trình giải trí. Nam đạo diễn được cho là luôn tìm tòi cái mới, sẵn sàng thử nghiệm để đem đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Năm 2018, anh đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại lễ trao giải Cánh diều.

Tin liên quan

VIDEO: Đen Vâu với bộ vest cùng Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trong đội hình tổng duyệt A80

VIDEO: Đen Vâu với bộ vest cùng Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trong đội hình tổng duyệt A80

(NLĐO)- Xuất hiện tại địa điểm tập kết tham gia tổng duyệt diễu hành, Rapper Đen Vâu trang bộ vest lịch lãm, gây ấn tượng với chiều cao nổi bật.

Đạo diễn Khải Anh Khải Anh VFC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo