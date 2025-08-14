Tôi muốn là nhà sản xuất hàng đầu của nghệ sĩ Việt khi ra châu Á

Đạo diễn KiKi Trần: muốn ra châu Á, nghệ sĩ Việt nên nghĩ đến tôi

.Phóng viên: "Luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đổi mới", đó là slogan người trong nghề gắn cho anh vì hằng hà những ý tưởng anh ra mắt công chúng. Thời gian gần đây anh có gì mới không?

-Đạo diễn KiKi Trần: Thật lòng mà nói, hiện nay bản thân tôi không có gì mới mẻ về mặt sáng tạo, mà có vẻ là sự đổi mới về tư duy và cách tiếp cận để phát triển các nền tảng và sản phẩm một cách có chiều sâu. Có thể đó cũng là một sự mới mẻ.

Tôi cảm nhận được sự thay đổi và vận động không ngừng của thị trường, nên đã dành một khoảng thời gian khá dài để cấu trúc lại toàn bộ hệ thống từ nhân sự, đội ngũ đến cách triển khai vận hành và sau đó điều chỉnh lại cách triển khai các dự án và hướng đến việc phát triển sâu rộng kết hợp lộ trình dài hạn.

Thay vì tập trung vào việc tìm kiếm những cái mới để thử thách, thì nay tôi đẩy mạnh và phát triển những gì đã tạo dựng được một cách chắc chắn có chiều sâu để hướng đến những mục tiêu to lớn hơn.

.Trong giới đồn đạo diễn KiKi Trần là người nắm thị trường giải trí Hàn Quốc, Nhật Bản trong hệ sinh thái đối tác chiến lược, có đúng không?

- Có lẽ lời đồn thì có thể đúng và sai, nhưng tôi chỉ có thể khẳng định, tôi tự tin là một nhà sản xuất có nhiều kinh nghiệm - có am hiểu và đi đâu sâu vào nghiên cứu - hợp tác để từ đó đúc kết cách làm việc hiệu quả với thị trường Nhật Bản - Hàn Quốc cũng như cộng đồng người Việt tại hai thị trường này.

Tôi đang hướng đến mở rộng sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Tôi muốn là Nhà sản xuất được các nghệ sĩ nghĩ đến đầu tiên khi muốn làm show ở các nước Châu Á.

.Anh từng làm rất nhiều chương trình ý nghĩa nhưng kiếm lợi trong showbiz không dễ. Anh đã có trải nghiệm đau thương nào trong ngạch kinh doanh văn hóa chưa?

-Năm nay là năm kỷ niệm 10 năm tôi lần đầu tiên tổ chức show bán vé và nhận về nhiều kinh nghiệm "đau thương". Về sau, tôi cũng có nhiều thắng lợi và có nhiều thất bại, nhưng tôi học được từ những chương trình đó để hình thành được một tư duy pha trộn giữa sự "đam mê" và "thực tế" nhằm đảm bảo sự cân bằng trong tổ chức sản xuất chương trình.

Có lúc sẽ kiên định tỉnh táo để đảm bảo doanh thu - lợi nhuận và có lúc sẽ "phóng tay" một chút để giữ được những giá trị nghệ thuật dù mình có thể ảnh hưởng về mặt kinh doanh.

Tôi biết cách làm này chưa phải là cách làm tốt nếu bàn trên lĩnh vực kinh doanh, nhưng đã trót "đam mê" nên sẽ mãi dấn thân với ngành công nghiệp văn hóa giải trí nhiều thử thách này.

Sao Hàn: Sức hút giảm sút?

. Sao Hàn dường như không còn ăn ở thị trường Việt nữa phải không, thưa anh?

-Theo nhận định cá nhân, tôi nghĩ sao Hàn vẫn còn thị trường ở Việt Nam, và thực tế trong 2 năm vừa qua thì nhiều sự kiện fan-meeting, mini-concert vẫn hút khách và bán được vé. Nhưng có thể sẽ có một vài thay đổi trong thời gian sắp tới, khi khán giả Việt cũng có nhiều lựa chọn và một yếu tố quan trọng là hiện giờ đã có văn hóa đu idol Việt. Đó cũng là một cuộc chơi khá thú vị.

.Thứ "nhiêu khê" nhất trong hành trình kinh doanh văn hóa là gì, theo anh?

-Theo kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy thứ khó nhất để kinh doanh văn hóa chính là sự thấu hiểu khán giả - thị hiếu và cảm quan của một người làm kinh doanh văn hoá. Yếu tố này là sự tổng hòa của kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức đúc kết từ kinh nghiệm làm nghề và một sự "nhạy cảm" để đưa ra quyết định.

Từ việc phát hành một sản phẩm âm nhạc, hay tổ chức show diễn, bất kỳ một "mô hình sản phẩm" nào cho dù đầu tư nhiều tiền hay ít tiền, thì phải hiểu thị trường để đưa ra sản phẩm phù hợp. Tiền cũng là một yếu tố quan trọng, có tiền sẽ nuôi được đam mê, nhưng nếu không có quyết định đúng đắn, tiền sẽ đổ sông đổ biển.

Còn những yếu tố khách quan khác, nó chỉ là một phần trong hành trình kinh doanh, tôi không gọi đó là nhiêu khê mà với tôi đó là thử thách để mỗi người làm kinh doanh văn hóa cần phải vượt qua thì mới đạt được kết quả như mong muốn.

.Anh sáng lập hàng loạt chương trình, theo đuổi hàng loạt dự án, đâu là đứa con có thể sinh lợi và đâu là đứa con anh "đau đầu" nhất?

-Khi nhìn lại tôi thấy mình cũng siêng "đẻ" thật. Nhưng cho đến hôm nay, có thể nói "Xin chào" đã làm được nhiều điều mà từ khi tôi sáng lập kỳ vọng. "Xin chào" đã làm được nhiều thành quả mà 10 năm trước tôi không làm được, từ những chương trình đa dạng, những sản phẩm trăm triệu view, những sản phẩm top trending… và hơn hết là định hình 1 thương hiệu chỉ trong vòng 2 năm.

Nhưng cũng chính "Xin chào" cũng là đứa con đau đầu nhất vì tôi luôn đặt những mục tiêu cao hơn, xa hơn và khó khăn hơn để đưa "Xin chào" có thể vươn xa. Với tiêu chí mà tôi đặt ra "Xin chào" sẽ là nền tảng chắp cánh hình ảnh Việt bay xa. Để nghệ sĩ Việt có thể yên tâm vì đã một đội ngũ và nền tảng thấu hiểu, có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng ở bất kỳ nơi đâu.

Ki Ki Trần: khám phá bí mật định dạng đạo diễn, hé lộ 100%

-Sáng tạo, giàu năng lượng, không ngại dấn thân và học hỏi.

.Người ta nói làm việc với nghệ sĩ chưa bao giờ dễ dàng, anh có bí kíp gì để làm việc với họ thật hòa nhã, đủ để tạo nên một cái khiên vững chắc cho anh trong môi trường này?

-Tôi chọn sự chân thành, rõ ràng và chuyên nghiệp. Tôi và đội ngũ luôn có một cách làm việc tương đối nhẹ nhàng với tất cả nghệ sĩ và luôn chọn tiêu chí chuyên nghiệp là yếu tố đầu tiên để làm việc. Bất kỳ một sự hợp tác nào luôn cần đảm bảo sự minh bạch - rạch ròi ngay từ đầu để cùng nhau làm việc một cách hiệu quả.

Nghệ sĩ có thể là ngôi sao, nhưng tôi nghĩ tôi biết cách để tôi tỏa sáng khi làm việc với họ để không ai bị lu mờ lẫn nhau.

.Bền bỉ và kiệm lời là những gì người ta biết về anh, nhưng thực tế đạo diễn Ki Ki Trần là một người thế nào?

-Tôi sẽ nhiều lời khi nói về đam mê, những dự án và những kế hoạch tương lai. Tôi kiệm lời khi nói về thành quả và những gì đã làm được. Tôi thích được gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ những câu chuyện sáng tạo. Tôi là thích được gặp gỡ những có người có cùng một giấc mơ, một lý tưởng: "Quảng bá hình ảnh Việt ra khắp thế giới, để tự tin nói rằng, ngày nay người Việt giỏi lắm, các bạn trẻ giỏi lắm, và chúng tôi sẵn sàng để trở thành một thế hệ tiêu biểu hòa mình vào một thế giới văn minh toàn cầu, Việt Nam nay đã khác xưa rồi".

.Sắp tới anh mang sao ngoại nào về Việt Nam và đưa sao Việt nào ra thế giới thưa anh?

-Đã có những lời mời được gởi đi với các sao Hàn và một số ngôi sao US-UK. Nhưng thông tin chính thức thì tôi chưa được công bố vì cam kết bảo mật với đối tác. Với nghệ sĩ Việt Nam, trong tháng 9-10 tới, tôi sẽ thực hiện tour diễn "Mỹ Linh Xin chào" cùng ca sĩ Mỹ Linh tại Nhật Bản (14-9-2025 ở Yokohama) và Hàn Quốc (11-10-2025 ở Seoul). Đây là một cơ duyên khi ca sĩ Mỹ Linh và tôi có cùng một ý tưởng làm show tại Nhật sau đó phát triển thành một tour diễn để mở đầu hành trình khám phá và phục vụ khán giả tại các nước châu Á.

Sau tour diễn này, "Xin chào" sẽ tiếp tục mở rộng tour với các nghệ sĩ khác cũng như đang chuẩn bị cho một show diễn lớn tại Nhật Bản vào năm 2026 với một nhà hát có sức chứa 5.000 khán giả hoàn toàn mới tại Tokyo. Hy vọng tôi sẽ sớm có cơ hội chia sẻ đến quý báo thông tin này.