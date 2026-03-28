Đạo diễn Lê Quốc Nam xúc động khi học trò diễn xuất sắc vở "Đất rừng phương Nam"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Lê Quốc Nam xúc động khi học trò diễn xuất sắc vở "Đất rừng phương Nam"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Niềm vui của Lê Quốc Nam chính là khi trang sách hóa thân thành ký ức sân khấu và hun đúc giới trẻ làm nghề tử tế

Đạo diễn Lê Quốc Nam xúc động khi học trò diễn xuất sắc vở "Đất rừng phương Nam" - Ảnh 1.

NSƯT Minh Nhí hết lời khen ngợi đạo diễn Lê Quốc Nam

Tối 27-3, tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, vở kịch "Đất rừng phương Nam" do đạo diễn Lê Quốc Nam dàn dựng đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Đó là một buổi diễn của 12 diễn viên trẻ, theo nhận định của NSƯT Minh Nhí, là cuộc đối thoại sâu lắng giữa văn học và sân khấu, giữa ký ức văn hóa Nam Bộ và hành trình trưởng thành của một thế hệ nghệ sĩ mới.

Hữu duyên của một người thầy

Ba mươi lăm năm trước, đạo diễn Lê Quốc Nam bước vào nghề từ lớp diễn viên K15 (năm 1991 tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II – nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Ba mươi lăm năm sau, ông trở lại với vai trò chủ nhiệm lớp K15 MN – một vòng tròn nghề nghiệp khép lại bằng sự tiếp nối.

Đạo diễn Lê Quốc Nam xúc động khi học trò diễn xuất sắc vở "Đất rừng phương Nam" - Ảnh 2.

Những gương mặt diễn viên trẻ đầy tiềm năng của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh

Đứng sau cánh gà đêm diễn, đạo diễn Lê Quốc Nam không giấu được xúc động. Những gương mặt trẻ trên sân khấu hôm nay từng là những học trò non nớt, nay đã có thể "gánh" một tác phẩm văn học kinh điển. 

Mười hai diễn viên, sau nhiều tháng ròng rã tập luyện, đã bước qua nỗi sợ hãi ban đầu để chạm vào một thế giới nghệ thuật đòi hỏi chiều sâu.

Sự hiện diện và cổ vũ của nghệ sĩ Việt Hương và NSƯT Minh Nhí như tiếp thêm lửa cho thế hệ diễn viên trẻ. Những lời khen dành cho nỗ lực của các bạn, hun đúc tinh thần dấn thân, dám đắm mình vào một tác phẩm văn học lớn. "Đó là điều không dễ với những người trẻ đang bước vào nghề. Nên chúng tôi rất thương và ủng hộ các em hết mình" NSƯT Minh Nhí nói.

Từ văn chương sử thi đến ngôn ngữ sân khấu

Tác phẩm "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi ra đời năm 1957, từ lâu đã được xem như một "thiên anh hùng ca tuổi thơ Nam Bộ". 

Nhân vật bé An – hành trình đi tìm cha, mở ra cả một không gian văn hóa, lịch sử, địa lý của miền sông nước. Trong văn học thế kỷ XX, hiếm có nhà văn nào như Đoàn Giỏi tạo dựng được một kiểu sử thi gắn chặt với bản sắc vùng miền. Ở đó, thiên nhiên không chỉ là bối cảnh mà là một "nhân vật lớn" – rừng tràm, sông nước, ong rừng, cá sấu… tất cả hợp thành một trường ca sống động.

Đạo diễn Lê Quốc Nam và các học trò đã nỗ lực hết mình, đã chọn cách giữ tinh thần thay vì sao chép hình thức. Không gian rừng U Minh hiện lên qua ánh sáng, âm thanh, chuyển động cơ thể của diễn viên trên sân khấu. Những lớp diễn chống bọn thực dân Pháp được diễn vô cùng xúc động.

Đạo diễn Lê Quốc Nam xúc động khi học trò diễn xuất sắc vở "Đất rừng phương Nam" - Ảnh 3.

Diễn viên Thiên Đại (vai Võ Tòng) và Phúc Julie (vai Út Trong) mang lại nhiều cảm xúc trong vở kịch "Đất rừng phương Nam"

Khi thiên nhiên trở thành nhân vật

Điểm đáng chú ý trong dàn dựng là cách vở diễn giữ được "linh hồn" thiên nhiên – yếu tố cốt lõi trong nguyên tác. Những lớp diễn về tía nuôi, thằng Cò và bé An không đơn thuần là kể chuyện, mà còn là hành trình học cách sống cùng thiên nhiên. 

Tía nuôi hiện lên như biểu tượng của người lao động Nam Bộ: từng trải, nghĩa tình, am hiểu rừng và trân trọng sự sống. Cò là đứa trẻ của rừng, khỏe khoắn, nhanh nhẹn. An là ánh nhìn mới – ngỡ ngàng, khám phá, trưởng thành.

Độc đáo nhất là cảnh quan Tây bị mái nhà sụp đổ đè lên người và hoa sen nở dưới ánh sáng bình minh. Lê Quốc Nam tuy nhìn bề ngoài gai góc nhưng vở diễn anh dàn dựng rất lãng mạn.

Đạo diễn Lê Quốc Nam xúc động khi học trò diễn xuất sắc vở "Đất rừng phương Nam" - Ảnh 4.

Thiên Đại là con trai của diễn viên Thiên Phúc - cũng là học trò của NSƯT Minh Nhí, anh đến xem con trai diễn và hạnh phúc khi nhìn thấy con nối nghiệp cha

Một phép thử cho thế hệ diễn viên trẻ

Điều đáng nói là vở diễn được giao cho một lứa diễn viên mới. Không có những ngôi sao hỗ trợ, thay vào đó là một phép thử dành cho 12 diễn viên trẻ và sự yểm trợ của những diễn viên khóa trước tại lò đào tạo của NSƯT Minh Nhí.

"Tính đến thời điểm này đã có 19 khóa rồi, chúng tôi đã lựa chọn cho các em cách diễn mộc, tiết chế, chú trọng cảm xúc nội tâm. Những khoảnh khắc chưa thật tròn trịa vẫn hiện diện, nhưng điều giữ khán giả ở lại chính là sự chân thành. Khán phòng tối 27-3 nhiều lần vang lên những tràng vỗ tay. Không phải vì kỹ xảo, mà vì sự đồng cảm" – NS Việt Hương tâm sự.

Đạo diễn Lê Quốc Nam xúc động khi học trò diễn xuất sắc vở "Đất rừng phương Nam" - Ảnh 5.

NSƯT Minh Nhí, Việt Hương, Lê Quốc Nam xúc động trước nỗ lực của 12 diễn viên trẻ

Thành công của vở diễn là nỗ lực của 12 diễn viên trẻ: Trúc Nhi, Tô Vũ Thành, Phúc Julie, Hoàng Kim Thắng, Daniele Phương Nam, Yến Thanh, Lê Đức Minh Duy, Bình Minh, Lượng Lê, Phan Tuấn Kiệt, Thiên Đại, Huỳnh Mai. 

Họ là những gương mặt còn non nghề nhưng đã bước vào một thử thách lớn khi đảm nhận chuyển thể sân khấu từ tác phẩm văn học giàu chất sử thi. 

"Chính sự đồng đều trong nỗ lực đã tạo nên một tập thể diễn xuất giàu năng lượng, góp phần giữ nhịp cho toàn bộ vở diễn, đây là những thử thách đầu đời trên sân khấu của các em" – đạo diễn Lê Quốc Nam nói.


Tin liên quan

NS hài Lê Quốc Nam vỡ òa hạnh phúc khi con theo nghề

NS hài Lê Quốc Nam vỡ òa hạnh phúc khi con theo nghề

(NLĐO) - Diễn viên Tú My – con gái của nghệ sĩ hài Lê Quốc Nam đã mang lại niềm hạnh phúc cho cha khi thể hiện thành công vai diễn đầy ấn tượng trong vở kịch "Mảnh hồn hoang"

Kiều Trinh, Lê Quốc Nam… tham gia "Tiệm ăn của quỷ"

(NLĐO) - Loạt phim kinh dị dài tập "Tiệm ăn của quỷ" do Hàm Trần đạo diễn, phát sóng độc quyền trên Netflix từ 26-1.

Lê Quốc Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo