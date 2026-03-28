Nghệ sĩ Phượng Nga đưa nghệ thuật cải lương đến mọi miền và giao lưu văn hóa quốc tế

Nghệ sĩ Phượng Nga

Trong dòng chảy nhiều biến động của sân khấu truyền thống, nghệ sĩ Phượng Nga chọn cho mình một con đường không ồn ào: lặng lẽ đưa cải lương đến gần công chúng, từ những lễ hội vùng quê đến các sân khấu giao lưu văn hóa quốc tế. Hành trình của bà là những chuyến lưu diễn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của một loại hình nghệ thuật từng làm nên hồn cốt Nam Bộ.

Những chuyến đi từ di tích đến lòng người

Sau thành công của chuỗi biểu diễn tại các lễ hội di tích trải dài từ Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh đến Hà Nội, nghệ sĩ Phượng Nga tiếp tục khẳng định lựa chọn của mình: đưa cải lương trở lại với không gian cộng đồng, nơi nó từng sinh ra và phát triển.

"Tôi biểu diễn không phải ở sân khấu hộp kín, không có nhiều ánh đèn hào nhoáng, mà những buổi diễn thường tổ chức giữa sân đình, trước mái chùa, trong những dịp lễ hội gắn với ký ức văn hóa của địa phương. Ở đó, cải lương không chỉ là nghệ thuật trình diễn, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại" – Nghệ sĩ Phượng Nga tâm sự.

Chính trong những không gian ấy, nghệ sĩ Phượng Nga nhìn thấy rõ nhất sức sống của nghệ thuật cải lương Nam Bộ thông qua ánh mắt chăm chú của người lớn tuổi, sự tò mò của lớp trẻ, và cả những tràng vỗ tay không theo khuôn mẫu nhưng đầy cảm xúc.

Nghệ sĩ Phượng Nga

Hành trình ấy sẽ tiếp tục với điểm dừng chân tại Cụm di tích Đình – Đền – Chùa Xuân Úc (TP Hải Phòng), một quần thể tín ngưỡng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố từ năm 2001.

Hữu duyên gặp được người kết nối

Nghệ sĩ Phượng Nga cho biết sự kết nối ấy được khơi nguồn từ những người yêu cải lương ở địa phương, như chị Trần Thị Minh Hiền – người đã giới thiệu đoàn đến với Xuân Úc.

Những mối duyên như thế góp phần làm nên mạng lưới lan tỏa âm thầm nhưng bền chặt của cải lương hôm nay. "Tôi cảm ơn em Minh Hiền đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi mang lời ca, tiếng hát gắn với các hoạt động biểu diễn lễ hội văn hóa. Sự hữu duyên này được thắt chặt hơn qua tấm lòng của những tâm hồn yêu quý và trân trọng nghệ thuật cải lương" – nghệ sĩ Phượng Nga chia sẻ.

Lan tỏa cải lương tại Hàn và Mỹ

Không dừng lại trong nước, nghệ sĩ Phượng Nga đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc trong chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn (diễn ra ngày 12-4).

Đây là dịp để cải lương tiếp cận khán giả quốc tế, trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật truyền thống ngày càng cần tìm kiếm không gian biểu đạt mới.

Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến Hoa Kỳ theo lời mời của nghệ sĩ Ngân Linh – một nhịp nối giữa cộng đồng người Việt xa xứ với nghệ thuật quê nhà.

Nghệ sĩ Phượng Nga và các nghệ sĩ tại Hàn Quốc

Nghệ sĩ Phượng Nga bày tỏ: "Đi ra nước ngoài, tôi luôn mang theo tâm thế của một người kể chuyện. Cải lương không chỉ là ca hát, mà là câu chuyện về con người Việt Nam, về tình nghĩa, về lịch sử. Tôi mong khán giả quốc tế, dù không hiểu hết ngôn ngữ, vẫn cảm được tinh thần ấy".

Trở về để tiếp tục gieo mầm

Sau những chuyến đi, điểm trở về của nghệ sĩ Phượng Nga vẫn là các không gian văn hóa – tín ngưỡng trong nước. Đoàn sẽ tham gia biểu diễn phục vụ Đại lễ Phật Đản 2026 tại nhiều địa điểm miền Trung như Phan Rí Cửa, Cam Ranh, Nha Trang và Đồng Nai.

Giữa bối cảnh sân khấu cải lương đang đối diện nhiều áp lực do doanh thu các đoàn không cao khi khán giả ít đến rạp xem, hành trình của nghệ sĩ Phượng Nga gợi ra một hướng đi đáng suy ngẫm: thay vì chờ khán giả đến rạp, hãy đưa nghệ thuật đến với công chúng ở bất cứ đâu họ hiện diện.

Không cần những chiến dịch truyền thông rầm rộ, những chuyến đi của bà giống như những hạt giống được gieo trồng.

"Có thể không nảy mầm ngay, nhưng sẽ âm thầm nuôi dưỡng tình yêu cải lương trong lòng người trẻ. Tôi tin cải lương vẫn tiếp tục sống không phải như một ký ức, mà như một dòng chảy" – nghệ sĩ Phượng Nga nói.



