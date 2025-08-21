Sáng 21-8, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM khai mạc trưng bày chuyên đề "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người". Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Trưng bày giới thiệu 80 tác phẩm hội họa và tranh cổ động thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sáng tác trong giai đoạn 1969 - 1980 bởi nhiều họa sĩ tên tuổi như Đào Đức, Nguyễn Thụ, Huy Oánh, Đỗ Hữu Huề… Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trên các tranh cổ động gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước như ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), ngày Giải phóng miền Nam (30-4) hay Quốc khánh (2-9).

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề

Phần lớn các tác phẩm tranh cổ động giới thiệu lần này được sáng tác bằng chất liệu bột màu, với các gam màu cơ bản, mạnh mẽ, màu sắc tươi sáng. Ngôn ngữ tạo hình chủ yếu đường nét, hình mảng, kết hợp với chữ nghệ thuật đem lại sự phong phú trong phương pháp biểu hiện, truyền tải thông điệp rõ ràng và mạch lạc.

Điểm nhấn đặc biệt của trưng bày là loạt tranh tả thực của họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951-2024), sáng tác trong giai đoạn 2018 - 2024 tại Thái Lan.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện kể, tái hiện hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề

Ông sáng tác từ sự thôi thúc tình cảm tự nhiên, kết hợp với những tư liệu, hình ảnh sưu tầm được. Mọi tác phẩm đều xuất phát từ lòng kính yêu Bác Hồ, với mong muốn đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế có cái nhìn chân thực, sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 5-9 tại tòa nhà 2, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM (số 97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành).