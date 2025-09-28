Đạo diễn Nguyễn Minh Cao ra mắt ấn tượng với kênh "Sống để yêu thương"

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao chỉ đạo diễn xuất tại phim trường "Sống để yêu thương"

Tối 27-9, kênh YouTube "Sống để yêu thương" chính thức ra mắt tập phim ngắn đầu tiên mang tên "Nỗi đau của người cha". Đây là sản phẩm do đạo diễn Nguyễn Minh Cao thực hiện, mở đầu cho chuỗi phim ngắn giải trí mang ý nghĩa giáo dục – xã hội, hướng đến lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia trong gia đình, cộng đồng.

Nguyễn Minh Cao - Khởi đầu hành trình sáng tạo ý nghĩa

Ngay khi phát sóng, tập phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi câu chuyện nhân văn sâu sắc và cách kể chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc. Bộ phim xoáy sâu vào nỗi đau thầm lặng của một người cha khi ông mặc cảm tội lỗi của mình và điểm tựa của ông chính là con gái.

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao hướng dẫn diễn xuất trong phim ngắn "Nỗi đau của người cha"

Chia sẻ về quá trình thực hiện, đạo diễn Nguyễn Minh Cao cho biết: "Tôi muốn dùng những thước phim ngắn để nói lên những điều giản dị mà đôi khi cuộc sống hối hả khiến chúng ta vô tình bỏ qua.

Mỗi câu chuyện trên kênh "Sống để yêu thương" đều được chọn lọc kỹ, dựa trên những tình huống có thật hoặc rất gần gũi với đời sống. Tôi tin rằng phim ngắn, nếu được làm bằng trái tim, sẽ có sức lan tỏa rất lớn, đặc biệt với giới trẻ".

Một cảnh trong phim "Nỗi đau của người cha"

Anh cũng cho biết việc xây dựng một kênh YouTube để phát hành phim ngắn là bước đi táo bạo trong bối cảnh thị trường giải trí trực tuyến cạnh tranh khốc liệt.

Tuy nhiên, thay vì chạy theo xu hướng "giật gân – câu view", ê-kíp quyết tâm giữ hướng đi riêng: kể những câu chuyện giản dị, xúc động và có giá trị giáo dục.

Nguyễn Minh Cao thích chạm đến trái tim khán giả

Phim ngắn "Nỗi đau của người cha" gây xúc động bởi cách xử lý tinh tế, không lên gân, không hô khẩu hiệu, để cảm xúc tự nhiên dẫn dắt người xem. Bối cảnh đơn giản, dàn diễn viên trẻ nhưng nhập vai mộc mạc, khiến câu chuyện càng trở nên gần gũi, chân thực.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là kênh "Sống để yêu thương" hướng đến khán giả đại chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh.

Mỗi tập phim sẽ như một lát cắt nhỏ trong đời sống, gợi mở những thông điệp về tình thân, lòng vị tha, cách ứng xử giữa người với người.

Những cảnh diễn xúc động trong phim ngắn "Nỗi đau của người cha"

Hướng đến những câu chuyện nhân văn cao đẹp

Không dừng lại ở đó, tập phim kế tiếp mang tên "Người vợ vô sinh" sẽ lên sóng vào tối thứ bảy, ngày 11-10. Đây tiếp tục là một câu chuyện đầy cảm động, khai thác góc khuất của người phụ nữ trong hôn nhân, khi phải đối diện với áp lực con cái và sự thấu hiểu từ người bạn đời.

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao bộc bạch: "Mỗi tập phim là một bài học nhỏ về lòng nhân ái. Chúng tôi không kỳ vọng có hàng triệu lượt xem ngay lập tức, nhưng hy vọng mỗi người xem xong sẽ đọng lại một điều gì đó tốt đẹp để lan tỏa cho người khác".

Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng trở thành không gian chính để giới trẻ tiếp cận thông tin, giải trí, việc xuất hiện một kênh YouTube như "Sống để yêu thương" là tín hiệu đáng mừng.

Dự án này khẳng định tâm huyết của đạo diễn Nguyễn Minh Cao và ê-kíp, mở ra hướng đi mới cho phim ngắn Việt hướng đến tính giải trí nhưng không rời xa giá trị nhân văn.

Phim "Nỗi đau của người cha" hiện đang được phát miễn phí trên YouTube. Khán giả có thể theo dõi và ủng hộ để lan tỏa những câu chuyện giàu cảm xúc đến với nhiều người hơn.

"Từ sau khi học thạc sĩ và hoàn thành luận văn, anh Nguyễn Minh Cao đã làm được nhiều phim ngắn mang tính triết lý, đi vào thân phận và có góc nhìn nhân văn hơn" – NSND Trịnh Kim Chi nhận xét.



