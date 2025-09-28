Đạo diễn Nguyễn Minh Cao ra mắt ấn tượng với kênh "Sống để yêu thương"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao ra mắt ấn tượng với kênh "Sống để yêu thương"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Khi phim ngắn chạm đến trái tim người xem chính là lúc đạo diễn Nguyễn Minh Cao cảm nhận niềm hạnh phúc

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao ra mắt ấn tượng với kênh "Sống để yêu thương"- Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao chỉ đạo diễn xuất tại phim trường "Sống để yêu thương"

Tối 27-9, kênh YouTube "Sống để yêu thương" chính thức ra mắt tập phim ngắn đầu tiên mang tên "Nỗi đau của người cha". Đây là sản phẩm do đạo diễn Nguyễn Minh Cao thực hiện, mở đầu cho chuỗi phim ngắn giải trí mang ý nghĩa giáo dục – xã hội, hướng đến lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia trong gia đình, cộng đồng.

Nguyễn Minh Cao - Khởi đầu hành trình sáng tạo ý nghĩa

Ngay khi phát sóng, tập phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi câu chuyện nhân văn sâu sắc và cách kể chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc. Bộ phim xoáy sâu vào nỗi đau thầm lặng của một người cha khi ông mặc cảm tội lỗi của mình và điểm tựa của ông chính là con gái.

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao ra mắt ấn tượng với kênh "Sống để yêu thương"- Ảnh 2.

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao hướng dẫn diễn xuất trong phim ngắn "Nỗi đau của người cha"

Chia sẻ về quá trình thực hiện, đạo diễn Nguyễn Minh Cao cho biết: "Tôi muốn dùng những thước phim ngắn để nói lên những điều giản dị mà đôi khi cuộc sống hối hả khiến chúng ta vô tình bỏ qua. 

Mỗi câu chuyện trên kênh "Sống để yêu thương" đều được chọn lọc kỹ, dựa trên những tình huống có thật hoặc rất gần gũi với đời sống. Tôi tin rằng phim ngắn, nếu được làm bằng trái tim, sẽ có sức lan tỏa rất lớn, đặc biệt với giới trẻ".

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao ra mắt ấn tượng với kênh "Sống để yêu thương"- Ảnh 3.

Một cảnh trong phim "Nỗi đau của người cha"

Anh cũng cho biết việc xây dựng một kênh YouTube để phát hành phim ngắn là bước đi táo bạo trong bối cảnh thị trường giải trí trực tuyến cạnh tranh khốc liệt. 

Tuy nhiên, thay vì chạy theo xu hướng "giật gân – câu view", ê-kíp quyết tâm giữ hướng đi riêng: kể những câu chuyện giản dị, xúc động và có giá trị giáo dục.

Nguyễn Minh Cao thích chạm đến trái tim khán giả

Phim ngắn "Nỗi đau của người cha" gây xúc động bởi cách xử lý tinh tế, không lên gân, không hô khẩu hiệu, để cảm xúc tự nhiên dẫn dắt người xem. Bối cảnh đơn giản, dàn diễn viên trẻ nhưng nhập vai mộc mạc, khiến câu chuyện càng trở nên gần gũi, chân thực. 

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là kênh "Sống để yêu thương" hướng đến khán giả đại chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh.

Mỗi tập phim sẽ như một lát cắt nhỏ trong đời sống, gợi mở những thông điệp về tình thân, lòng vị tha, cách ứng xử giữa người với người.

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao ra mắt ấn tượng với kênh "Sống để yêu thương"- Ảnh 4.

Những cảnh diễn xúc động trong phim ngắn "Nỗi đau của người cha"

Hướng đến những câu chuyện nhân văn cao đẹp

Không dừng lại ở đó, tập phim kế tiếp mang tên "Người vợ vô sinh" sẽ lên sóng vào tối thứ bảy, ngày 11-10. Đây tiếp tục là một câu chuyện đầy cảm động, khai thác góc khuất của người phụ nữ trong hôn nhân, khi phải đối diện với áp lực con cái và sự thấu hiểu từ người bạn đời.

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao bộc bạch: "Mỗi tập phim là một bài học nhỏ về lòng nhân ái. Chúng tôi không kỳ vọng có hàng triệu lượt xem ngay lập tức, nhưng hy vọng mỗi người xem xong sẽ đọng lại một điều gì đó tốt đẹp để lan tỏa cho người khác".

Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng trở thành không gian chính để giới trẻ tiếp cận thông tin, giải trí, việc xuất hiện một kênh YouTube như "Sống để yêu thương" là tín hiệu đáng mừng. 

Dự án này khẳng định tâm huyết của đạo diễn Nguyễn Minh Cao và ê-kíp, mở ra hướng đi mới cho phim ngắn Việt hướng đến tính giải trí nhưng không rời xa giá trị nhân văn. 

Phim "Nỗi đau của người cha" hiện đang được phát miễn phí trên YouTube. Khán giả có thể theo dõi và ủng hộ để lan tỏa những câu chuyện giàu cảm xúc đến với nhiều người hơn.

"Từ sau khi học thạc sĩ và hoàn thành luận văn, anh Nguyễn Minh Cao đã làm được nhiều phim ngắn mang tính triết lý, đi vào thân phận và có góc nhìn nhân văn hơn" – NSND Trịnh Kim Chi nhận xét.


Tin liên quan

Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao tạo dấu ấn đẹp trong đời sống điện ảnh

Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao tạo dấu ấn đẹp trong đời sống điện ảnh

(NLĐO) - Trong hơn hai thập kỷ gắn bó với điện ảnh và truyền hình, Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao đã khẳng định vị thế riêng

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao tìm người đẹp đóng vai người đẹp Bình Dương

Sau thành công của phim Gia tài bác sĩ, đạo diễn Nguyễn Minh Cao được Đài Truyền hình Bình Dương - nơi anh đang công tác - tin tưởng giao làm bộ phim truyền hình Người đẹp Bình Dương

Nhân văn Nguyễn Minh Cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo