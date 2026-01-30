HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền vỡ òa với tượng Mai Vàng đầu tiên!

Minh Khuê

(NLĐO) - Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền hạnh phúc khi lần đầu cầm tượng Mai Vàng sau nhiều lần được vào tốp bầu chọn.

"Mẹ biển" được vinh danh

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 diễn ra tối 29-1 tại Nhà hát Thành phố. Tốp 4 hạng mục "Phim truyền hình được yêu thích nhất" gồm: "Chiếc vòng ngọc bích" của đạo diễn Nguyễn Dương, "Mẹ biển" của đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền, "Cuộc chiến hạ lưu" của đạo diễn Mr. Tô và "Hạnh phúc bị đánh cắp" của đạo diễn - NSƯT Nhâm Minh Hiền.

Kết quả cuối cùng, phim "Mẹ biển" của đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền được xướng tên chiến thắng.

Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Phương Điền vỡ òa với tượng Mai Vàng đầu tiên! - Ảnh 1.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền hạnh phúc nhận giải cùng ê-kíp phim "Mưa đỏ" - thắng hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất".

Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Phương Điền vỡ òa với tượng Mai Vàng đầu tiên! - Ảnh 2.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền phát biểu.

Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Phương Điền vỡ òa với tượng Mai Vàng đầu tiên! - Ảnh 3.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền với tượng Mai Vàng.

Đây là chiến thắng đầu tiên của đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền sau nhiều lần phim của anh đạo diễn được vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng. Theo đó, năm 2010, phim "Cá rô, em yêu anh!" được đề cử nhưng không giành chiến thắng. Đến năm 2019, phim "Tiếng sét trong mưa" lại được đề cử và một lần nữa thiếu duyên với tượng Mai Vàng.

Và tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, phim "Mẹ biển" được xướng lên, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền đã rất xúc động, hạnh phúc với giải thưởng. Anh thổ lộ: "Cầm tượng Mai Vàng trên tay, tôi thật sự xúc động và muốn vỡ òa. Đây không chỉ là một giải thưởng, đây là trái tim, là tình cảm của hàng triệu khán giả đã yêu thương, đã bình chọn và đã đồng hành cùng "Mẹ biển" suốt thời gian qua".

Anh nhớ về hành trình những ngày đêm "hành xác" lên rừng xuống biển, phơi nắng suốt ngày, thức thâu đêm cùng cơn gió bão để hoàn tất từng cảnh quay. Tất cả đã hóa thành quả ngọt ngày hôm nay. Chiến thắng này không thuộc về riêng ai, mà thuộc về đại gia đình "Mẹ biển"!

Cả ê-kíp cùng cảm ơn khán giả

"Xin cảm ơn Ban Tổ chức Giải Mai Vàng - Báo Người Lao Động đã tạo ra một sân chơi công tâm và ý nghĩa cho anh em nghệ sĩ. Xin cảm ơn Ban Giám đốc VFC đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách "cầm lái" con tàu lớn này. Xin cảm ơn, toàn thể anh em ê-kíp và diễn viên - những người đồng đội tuyệt vời đã cùng tôi "nếm mật nằm gai", không ngại hiểm nguy để có những thước phim chân thực nhất. 

Cảm ơn quý khán giả - những "giám khảo" công tâm nhất, những người đã không tiếc thời gian bình chọn để "Mẹ biển" được vinh danh. Xin cảm ơn Tổ nghiệp và cảm ơn tất cả những ân tình này!" - đạo diễn – NSƯT Nguyễn Phương Điền tâm niệm.

Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Phương Điền vỡ òa với tượng Mai Vàng đầu tiên! - Ảnh 4.

Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Phương Điền vỡ òa với tượng Mai Vàng đầu tiên! - Ảnh 5.

Phim "Mẹ biển" cảm ơn khán giả

Các diễn viên của phim "Mẹ biển" như NSƯT Trương Minh Quốc Thái, NSƯT Kim Tuyến cũng chung vui với phim trên nền tảng mạng xã hội. Họ cảm ơn khán giả đã hết lòng ủng hộ phim.

Phim "Mẹ biển" lấy bối cảnh cuộc sống của những ngư dân ngày đêm lênh đênh trên những con thuyền. Thế nhưng, cuộc sống bình yên ấy bỗng chốc bị đảo lộn khi cơn bão ập đến, cướp mất những người đàn ông trụ cột gia đình. Để rồi 20 năm sau, những người đàn ông đó trở về với những bi kịch.

Phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu và những gương mặt trẻ của màn ảnh Việt như: NSND Việt Anh, NSƯT Trương Minh Quốc Thái, NSƯT Kim Tuyến, nghệ sĩ Thanh Hiền, Hiếu Hiền, Cao Minh Đạt, Cao Thái Hà...

"Mẹ biển" không chỉ là câu chuyện về cơn bão mà còn là những trận cuồng phong trong cuộc đời mỗi người. Bên cạnh đó, phim tái hiện chân thực nhịp sống làng chài với những cảnh phim được quay kỳ công tại nhiều địa danh phía Nam.

hạnh phúc Giải Mai Vàng 2025 Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Phương Điền
