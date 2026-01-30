Sau "Mang tiền về cho Mẹ", Đen có thêm một sáng tác xúc động từ góc nhìn người cha

Hai đứa trẻ - một vòng tròn ký ức

Đen với cảm xúc về người cha gây xúc động

Đen đã đặt nhiều tâm huyết khi sáng tác "Việc lớn" nhằm truyền tải trọn vẹn tâm tư của bậc làm cha mẹ, đồng thời giữ trọn dấu ấn cá nhân được chắt lọc từ hành trình dài quan sát cuộc đời.

Vẫn là nhạc của Đen với phần điệp khúc bắt tai thể hiện bởi nhóm Dòng Thời Gian kết hợp cùng phần rap sâu sắc, sử dụng nhiều phép ẩn dụ, so sánh để tạo ra những liên tưởng sống động cho người nghe.

Hình ảnh cha - con mang tính biểu tượng cho sự gắn bó bền chặt giữa một con người với mái ấm của mình, biến "Việc lớn" thành lời động viên ý nghĩa mà Đen gửi đến những ai đã, đang và sẽ lập gia đình.

Tết trong ký ức thuở nhỏ luôn tràn ngập niềm vui trong trẻo, nhưng khi trưởng thành, ta mới nhận ra rằng những khoảnh khắc vui tươi ấy được tạo nên bởi công sức thầm lặng của người lớn suốt cả năm dài. MV Tết 2026 "Việc lớn" của PNJ và Đen tôn vinh những hi sinh thầm lặng ấy.

Đen với ca khúc xuân đầy ấn tượng

MV kể song song câu chuyện hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng không gian, nhưng cách nhau ba thập kỷ. Một bé gái sống ở hiện tại, một cậu bé thuộc về quá khứ - chính là người cha của cô bé ngày xưa. Hai tuổi thơ khác biệt, hai cách yêu khác nhau, nhưng điểm chung không đổi là khát khao trao cho con cuộc đời tốt hơn chính mình bởi: "Tất cả mọi thứ bây giờ ta quan tâm, đều lấy các con làm chủ thể. Tất cả mọi thứ bây giờ ta mong chờ là con ăn ngon, chơi vui và ngủ khoẻ".

Vui như Tết, Quý như Vàng

Cao trào cảm xúc của MV đến vào những ngày cận Tết. MV Tết "Việc lớn" của PNJ và Đen là câu chuyện nhẹ nhàng ghi nhận những cố gắng đang diễn ra mỗi ngày trong rất nhiều gia đình Việt. Từ những kỳ vọng giản dị ấy, PNJ mong muốn đồng hành cùng người Việt đón một cái Tết vui tươi, đủ đầy và ý nghĩa. Để rồi khi Tết đến, trong khoảnh khắc đoàn viên, mỗi người lớn nhận ra: niềm vui của mình đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy con trẻ hạnh phúc.

Và để có được niềm vui ấy, là cả năm dài nỗ lực - những nỗ lực "Quý như Vàng", lặng lẽ nhưng vô giá, để Tết mãi trọn vẹn và đáng nhớ.

Hình ảnh trong MV

Không lãng mạn hóa việc làm cha, Đen thẳng thắn khẳng định: "Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng". Trong 3 câu rap tiếp theo, Đen đưa ra những ví von thú vị, miêu tả "cuộc chiến không có vũ khí, không có binh chủng" của người cha với chính mình để từ bỏ những thói quen cũ, chuyển từ người con trai "trước đây việc lớn là lo cho mình" sang người trụ cột gia đình "bây giờ việc lớn là lo cho tụi nhỏ".

Từ ký ức tuổi thơ nhiều thiếu thốn, người cha không muốn con phải trải qua hoàn cảnh tương tự, cũng hết lòng dạy dỗ để con lớn lên sẽ không lặp lại những sai lầm tuổi trẻ của mình.

Tuy có gian nan vất vả, nhưng Đen đã thay bậc làm cha mẹ nói lên niềm tự hào khi có con: "Sự sống này là điều kỳ diệu nhất thế gian, con đến đây, ta được ban niềm vinh dự". Đen cũng nhẹ nhàng nhắc nhở những đứa con nên trân trọng thời gian ở bên cha mẹ: "Thế mà lũ trẻ chúng mình nhiều khi quên rằng cha mẹ cũng chỉ là người trần thôi. Quên rằng thời gian không phải là hằng số, nó im nó ác, nó tằng tằng trôi".

Hình ảnh gánh nặng cuộc đời được "cha chở, mẹ che cho con bước đi nhẹ như lông vũ" trở thành biểu tượng về sự hy sinh thầm lặng. Và sau tất cả, "những bóng hình vĩ đại" không phải là ai xa lạ, mà chính là những con người đang miệt mài lao động mỗi ngày để nuôi con. Tất cả điều đó đều đáng quý như vàng.

Hình ảnh trong MV

Đen từng viết "Cuộc sống luôn tìm mọi cách để mà đục khoét như bầy chuột", chỉ thế bị động của một người trẻ đang loay hoanh, chông chênh. Nhưng đến "Việc lớn", Đen lại viết "Nhiều năm qua ba đã tóm được kha khá bầy chuột gầy". Lúc này, người làm cha đã ở thế chủ động, không còn để lo toan, phiền muộn "đục khoét" mình nữa mà tóm lấy mọi khó khăn.

Chàng trai mơ mộng không còn theo đuổi những điều viển vông như thể "đi tìm gió trên cánh đồng" mà trở thành người đàn ông trưởng thành biết đối mặt và gánh vác được những áp lực cuộc đời.

Đen khép lại ca khúc bằng loạt hình ảnh giàu cảm xúc, trong đó người cha "tập bò, tập đi, tập nói" cùng con gợi ra một vòng tuần hoàn đẹp đẽ, nơi con cái không chỉ được nuôi dạy mà còn giúp người lớn học lại sự hồn nhiên.

Đen nhắn nhủ đến mọi người: Khi đã chọn lập gia đình thì cần sống có trách nhiệm, biết mình nên mơ điều gì, trân trọng cơ hội được lao động, được yêu thương và không còn lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn.