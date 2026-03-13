HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Đảo hoa hậu" Hải Triều, Tủn Cùi Bắp… gia nhập "Tứ Hổ đại náo"

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Hải Triều, Neko Lê, Ngọc Phước, Hoàng Phi, TikToker Tủn Cùi Bắp, Giỏi Lee lồng tiếng cho phim Thái Lan "Tứ Hổ đại náo".

Tủn Cùi Bắp lồng tiếng vai Hổ Dum, Hải Triều lạnh lùng, sát khí hóa tay sai đại tướng Lert

Nhà phát hành phim "Tứ Hổ đại náo" ngày 13-3 công bố: Hải Triều, Neko Lê, Ngọc Phước, Hoàng Phi, TikToker Tủn Cùi Bắp, Giỏi Lee lồng tiếng cho dàn diễn viên của tác phẩm hành động Thái Lan.

Trong đó, Tủn Cùi Bắp lồng tiếng cho nhân vật Hổ Dum - chiến binh sở hữu cơ bắp đồ sộ, chuyên võ Muay Thái đồng thời sở hữu những món "đồ chơi" như bụi phép thuật và cặp súng ngắn.

"Đảo hoa hậu" Hải Triều, Tủn Cùi Bắp… gia nhập "Tứ hổ đại náo" - Ảnh 1.

Tủn Cùi Bắp lồng tiếng vai Hổ Dum

Giọng nói đặc trưng của Tủn Cùi Bắp trong các video clip miền Tây "triệu view" hứa hẹn chinh phúc khán giả qua sự hài hước nhưng không kém phần ngang tàng của nhân vật tướng cướp đặc biệt này.

Một mỹ nhân của vở kịch "Đảo hoa hậu" là diễn viên Hải Triều góp giọng với vai Luang Prasarn, tay sai đẫm máu của đại tướng Lert.

Anh sẽ phải thể hiện một mặt trầm thấp, lạnh lùng, đầy sát khí hơn để thể hiện trọn vẹn hình tượng "cánh tay phải tàn bạo" Luang Prasarn.

"Đảo hoa hậu" Hải Triều, Tủn Cùi Bắp… gia nhập "Tứ hổ đại náo" - Ảnh 2.

Hải Triều

"Đảo hoa hậu" Hải Triều, Tủn Cùi Bắp… gia nhập "Tứ hổ đại náo" - Ảnh 3.

Neko Lê

"Đảo hoa hậu" Hải Triều, Tủn Cùi Bắp… gia nhập "Tứ hổ đại náo" - Ảnh 4.

Ngọc Phước

Trailer "Tứ Hổ đại náo" lồng tiếng

Neko Lê lồng tiếng vai Sorn - nhân vật này sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, thông minh sắc sảo đúng chất một tay phóng viên bí ẩn, sở hữu bùa hộ mệnh bất khả xâm phạm. Từ vị thế đứng ngoài quan sát, Sorn dần lao sâu vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, sát cánh cùng những "anh hổ" khác để mang đến nhiều màn giao chiến mãn nhãn cho người xem.

Nữ diễn viên Ngọc Phước dùng giọng nói của mình để lột tả nét quyến rũ của Rosarin. Rosarin là nữ diễn viên nhưng còn giữ thân phận đặc vụ ngầm, dùng sắc đẹp và mưu lược để chiêu mộ Hổ Bai cùng Hổ Dum về nhóm. Điều đặc biệt, Ngọc Phước cũng là một trong những người đẹp của "Đảo hoa hậu".

Phim kể cuộc chiến giữa "hổ" và "hổ"

Nam nghệ sĩ Hoàng Phi được giao cho vai Hổ Fai - "ông trùm" hùng mạnh nhất vùng Trung Thái Lan, có sức mạnh vô song, khả năng ngoại giao tài tình, hỏa lực mạnh mẽ. Nhân vật này hứa hẹn là điểm sáng ấn tượng của phiên bản lồng tiếng.

"Chồng bibot" Giỏi Lee tạm thời "đánh lẻ" khỏi cô vợ gia trưởng Ngọc Minh, lần đầu tiên thử sức với vai trò lồng tiếng cho Hổ Bai. Đây là một vai diễn đầy mạnh mẽ, đậm chất hành động trong phim. Với thân phận vừa là đạo tặc vừa là nghệ sĩ, Hổ Bai sẽ là thử thách thú vị dành cho Giỏi Lee để thể hiện một chàng "cướp cạn lãng tử" có khả năng hút hồn mọi cô gái.

"Đảo hoa hậu" Hải Triều, Tủn Cùi Bắp… gia nhập "Tứ hổ đại náo" - Ảnh 5.

"Đảo hoa hậu" Hải Triều, Tủn Cùi Bắp… gia nhập "Tứ hổ đại náo" - Ảnh 6.

"Đảo hoa hậu" Hải Triều, Tủn Cùi Bắp… gia nhập "Tứ hổ đại náo" - Ảnh 7.

"Tứ hổ đại náo" lấy bối cảnh Thái Lan trong thời kỳ Thế chiến II, một lô vàng của chính phủ Thái đột nhiên "không cánh mà bay" trên đường vận chuyển. Để lùng bắt kẻ trộm vàng, đại tướng Lert cùng tay sai tàn bạo của mình đã phát động cuộc truy lùng toàn quốc, treo thưởng cho mọi tên trộm cướp ngoài vòng pháp luật (hay còn gọi là "hổ").

Mong muốn ám sát kẻ cầm quyền tha hóa Lert, Rosarin, một nữ gián điệp xinh đẹp, đã bí mật chiêu mộ ba tên trộm hàng đầu: Bai, Dum và Sorn. Tuy nhiên, Hổ Fai, một tên trộm khét tiếng nay đã trở thành cánh tay phải của tướng Lert, luôn bảo vệ ông ta sát sao. Từ đó, cuộc chiến đầy gay cấn đã bắt đầu. Phim ra rạp Việt từ 27-3.

Ngọc Phước Hải Triều lồng tiếng Neko Lê Vở "Đảo Hoa Hậu" Tủn Cùi Bắp
