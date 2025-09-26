Đào tạo ngành chăm sóc sắc đẹp chuẩn Nhật Bản có gì lạ?

Trong buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn (phường An Nhơn, TP HCM) với Hiệp hội Thẩm mỹ Toàn diện Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản diễn ra ngày 25-9, các chuyên gia Nhật Bản nhận xét sinh viên Việt Nam có thế mạnh phát triển ngành chăm sóc sắc đẹp theo chuẩn quốc tế.

Ông Imai Masato - Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản - cho biết với 640.000 du học sinh và người lao động, Việt Nam là quốc gia thứ hai (xếp sau Trung Quốc) có số dân đông nhất tại Nhật Bản.

Ông Imai Masato - Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản - đánh giá cao tinh thần học tập chăm chỉ và tay nghề của sinh viên Việt Nam

Ngoài nổi tiếng về các ngành công nghệ và chế tạo, Nhật Bản còn phát triển mạnh ở nhóm ngành dịch vụ, chăm sóc sắc đẹp.

"Người Việt Nam chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, hiền hòa. Về chuyên môn, nếu được đào tạo bài bảo, tay nghề còn hơn hẳn lao động bản địa" - ông Imai Masato nhận xét.

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân TP HCM - cho biết Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng luôn tạo mọi điều kiện để cả 2 quốc gia cùng hợp tác phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

"Tôi hy vọng trong tương lai không xa, ngành thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt Nam sẽ có cơ hội vươn lên thành ngành công nghiệp triệu đô. Đồng thời, đây cũng là cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản" - ông Bình nhấn mạnh.

Ngành chăm sóc sắc đẹp cũng thu hút nhiều nam giới quan tâm học tập

Bên cạnh đó, ông Bình cũng mong muốn Việt Nam và Nhật Bản sẽ có thêm nhiều hợp tác phát triển trong ngành trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực TP HCM "đặt hàng" tại các trường CĐ - ĐH.

Thầy Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, cho biết chăm sóc là một trong những ngành đào tạo mũi nhọn tại trường. Trường cũng là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo bài bản, chuẩn hóa bằng cấp.



Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn là đơn vị tiên phong đào tạo ngành chăm sóc sắc đẹp chuẩn Nhật Bản tại TP HCM

"Song song với đào tạo chuyên môn, nhà trường tăng cường đào tạo thêm ngôn ngữ, giúp sinh viên có nhiều cơ hội phát triển quốc tế. Trong đó, tiếng Nhật được nhiều sinh viên lựa chọn, đây cũng là quốc gia có nền công nghiệp làm đẹp phát triển mạnh"- thầy Hùng chia sẻ.

Trong năm học mới, Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn sẽ tổ chức giảng dạy và đào tạo ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam, để sinh viên có nền tảng kiến thức, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp làm đẹp Nhật Bản.

Phía Hiệp hội Thẩm mỹ Toàn diện Nhật Bản và Công ty Cổ phần Good Style Company sẽ đồng tham gia thẩm định chất lượng, đồng thời tổ chức các kỳ thi sát hạch, cấp chứng chỉ nghề Chăm sóc sắc đẹp theo chuẩn Nhật Bản và cũng được quốc tế công nhận.

Công ty PGT Holdings là đơn vị đảm bảo cơ hội thực tập và việc làm cho tất cả sinh viên được đào tạo đạt chuẩn tại Văn Lang Sài Gòn. Ông Kakazu Shogo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings, cho biết doanh nghiệp sẽ góp 300 giờ vào chương trình đào tạo của trường. Trong đó, 180 giờ học tại giảng đường và 120 giờ thực tập tại Nhật Bản. Yêu cầu đầu vào dành cho sinh viên thực tập tại Nhật Bản cần có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật từ N3 trở lên.