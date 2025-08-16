HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đào tạo lực lượng trẻ cho sân khấu TP HCM

Bài và ảnh: THANH HIỆP

TP HCM luôn chú trọng công tác bồi dưỡng tác giả, đạo diễn trẻ nhằm tạo đội ngũ kế thừa cho lĩnh vực sân khấu

Tác giả Trần Văn Hưng phấn khởi cho biết chuyến đi thực tế sáng tác từ 11 đến 15-8 của Chi hội Tác giả Sân khấu TP HCM tại Đồng Tháp và Cần Thơ đã mang về nhiều đề tài mới, hứa hẹn sẽ có những kịch bản hay cho sân khấu TP HCM trong thời gian tới.

Chú trọng đội ngũ sáng tác

Không có kịch bản hay thì không thể có vở diễn đạt hiệu quả, vì thế việc chăm lo cho đội ngũ sáng tác luôn được Hội Sân khấu TP HCM chú trọng. Từ năm 2022 đến nay, CLB Tác giả trẻ do 2 tác giả Trần Văn Hưng và Trần Đăng Nhân phụ trách đã tập hợp được 20 tác giả trẻ. Bước đầu 6 tác giả trẻ đã đạt được kết quả rất khả quan. Tác giả Mộc Linh (đạt giải nhất kịch bản "Những ước mơ xanh"); An Sơn (đạt giải "Kịch bản địa phương xuất sắc nhất" kịch bản "Đắng" tại Liên hoan Kịch quốc tế "Short And Sweet" 2024); Hoàng Duy Linh (đạt giải C kịch bản "Triệu cánh tay người" tại Trại sáng tác kịch bản Bộ Công an 2023); Kỳ Phương (đạt giải A kịch bản "Vị vua không ngai" - Cuộc vận động sáng tác đề tài thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023 và giải B kịch bản "Ngôi sao rực rỡ" - Trại Sáng tác 2024 - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam)... Điều đáng mừng là các kịch bản này đều đã được dàn dựng trên các sân khấu TP HCM.

Đào tạo lực lượng trẻ cho sân khấu TP HCM - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở “Sâu đêm” của Sân khấu Quốc Thảo - nơi dành nhiều cơ hội để các diễn viên trẻ tỏa sáng

Tại Liên hoan Sân khấu Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân" lần V-2025, 4 sân khấu: Hồng Vân, Quốc Thảo, Trương Hùng Minh và Chi hội Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM cũng đã dành đất diễn cho gương mặt mới: Lâm Vỹ Dạ, Minh Luân, Mi Lê, Bảo Bảo, Lê Nam, Lưu Thị Ngọc Mai, Thạch Thảo, Hiền Nhi, Lạc Hoàng Long, Bùi Công Danh… Sắp tới, những diễn viên này sẽ tiếp tục thử sức tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm toàn quốc 2025 ở Ninh Bình.

TP HCM có 8 đơn vị xã hội hóa tham dự Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm toàn quốc 2025 là sân khấu Vũ Luân, Trịnh Kim Chi, Sen Việt, Hồng Vân, Lâm Vỹ Dạ, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, Quốc Thảo và Xóm Kịch.

Sự dịch chuyển thẩm mỹ rõ rệt

NSND Trần Minh Ngọc nhận xét: "Tôi không nghĩ sân khấu chúng ta đang cạn kiệt lực lượng như nhiều người nói. Qua liên hoan, tôi thấy có nhiều gương mặt mới diễn tốt, sáng sân khấu, có nội lực và chịu khó học hỏi. Điều tôi mong là sau liên hoan, các bạn trẻ tiếp tục được trao cơ hội, không chỉ diễn mà còn sáng tạo và trưởng thành".

NSƯT Ca Lê Hồng đánh giá: "Tôi nhìn thấy sự dịch chuyển thẩm mỹ rõ rệt. Các tác phẩm dàn dựng vừa qua trên sân khấu thành phố đã dám đặt vấn đề, dám phản biện, cắt bỏ diễn giải để hướng đến cảm xúc trực tiếp. Diễn viên cũng thể hiện chiều sâu tâm lý tốt hơn. Bước ra khỏi vùng an toàn là điều mà các sàn diễn cần hướng tới".

Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật xã hội hóa cho thấy sức hút và vai trò dẫn dắt của sân khấu TP HCM, không chỉ ở biểu diễn mà cả trong học hỏi và trao đổi nghề nghiệp. NSND Thoại Miêu nhìn nhận: "Hiện nay nhiều gương mặt trẻ tiếp cận cải lương bằng tư duy sân khấu tổng hợp, biết phối hợp nhạc, hình thể, múa và thoại để làm mới sàn diễn".

PGS-TS Trần Yến Chi bổ sung thêm: "Sân khấu TP HCM không thiếu tài năng trẻ, quan trọng là tạo môi trường cho họ trưởng thành. Cần lưu tâm xây dựng hệ sinh thái sân khấu đô thị khi TP HCM mới đã có thêm lượng khán giả rất lớn từ Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ". 

Với mục tiêu nỗ lực tạo lực lượng trẻ kế thừa cho sân khấu TP HCM, ngoài những sân chơi như vừa nêu trên, sắp tới TP HCM sẽ có thêm Liên hoan Sân khấu TP HCM lần 2 và Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương chuyên nghiệp Trần Hữu Trang năm 2025.


    Thông báo