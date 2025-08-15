Nghệ sĩ sân khấu TP HCM viếng mộ nhà báo Nguyễn Văn Tuấn "Sáu Tuấn"

Từ trái sang: ThS. đạo diễn Thanh Hiệp, nhà báo Phạm Phú Túc (VOH), NSND Thanh Vy, Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (Sáu Tuấn) và Nhà báo Cát Vũ tại Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi năm 2011.





Sáng 14-8, tác giả Trần Văn Hưng – Chi hội Trưởng Chi hội Tác giả - Hội Sân khấu TP HCM đã đến nhà của cố nhà báo Nguyễn Văn Tuấn – bí danh Sáu Tuấn – nguyên giám đốc Đài Truyền hình Hậu Giang thắp hương tưởng nhớ ông sau 9 năm ông đã rời xa sân khấu truyền hình.

Ông Sáu Tuấn - nhà báo hào hiệp với nghệ sĩ

Ở Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi, Cần Thơ, nơi nhà của ông Sáu Tuấn, tác giả Trần Văn Hưng viếng mộ nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (Sáu Tuấn) và ôn lại nhiều kỷ niệm đẹp về ông.

Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi, nơi những đám mây thấp như chạm mặt sông, nơi tiếng gió đi qua vườn cây mà nghe như giai điệu mở đầu của một bài ca miệt vườn, đã đón bước chân của tác giả Trần Văn Hưng lần về những ký ức đẹp.

Tác giả Trần Văn Hưng và ThS đạo diễn Thanh Hiệp viếng mộ nhà báo Nguyễn Văn Tuấn "Sáu Tuấn"

Ông mang theo bó hoa đơn sơ, một nén nhang và rất nhiều ký ức về nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, một tên tuổi gắn liền với nhịp phát triển báo chí – truyền hình vùng Tây Đô và cũng là người góp phần "đánh thức" mạch nguồn văn chương nghệ thuật từ đất đai sông nước.

Nén hương nghĩa tình trước một đời làm báo và có công gìn giữ giải Trần Hữu Trang do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức trong giai đoạn khó khăn.

Trước phần mộ của Sáu Tuấn, tác giả Trần Văn Hưng đứng lặng rất lâu. Có lẽ ông hình dung ra bóng dáng một người đàn ông miệt mài với trường quay, với bản thảo, với những chuyến đi cơ sở nơi bùn sình bấu chân nhưng ý chí thì luôn rắn rỏi.

Các nghệ sĩ, nhà báo tham gia giải Trần Hữu Trang năm 2011 tại Hậu Giang đã đến khu du lịch Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi của nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - "Sáu Tuấn"

Ông Sáu Tuấn để lại nhiều tình cảm trong lòng nghệ sĩ TP HCM

Trong ký ức của nhiều thế hệ làm nghề truyền hình và sân khấu cải lương, ông Sáu Tuấn là nhà quản lý, đồng thời là người "cầm đuốc" cởi mở với những sáng kiến đổi mới. "Ông luôn kiên định với sự tử tế, và biết nhìn thấy trong đời sống bình dị những chất liệu có thể đi vào nghệ thuật. Một nén nhang cắm xuống đất, khói quyện vào gió. Tôi cúi đầu trước một người anh, người đồng đội quá ân tình với sân khấu cải lương" – tác giả Trần Văn Hưng chia sẻ.

Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi là chiếc nôi của những câu chuyện đẹp bởi nơi đây đã từng chào đón nhiều nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu cải lương khi về Cần Thơ, Hậu Giang tổ chức giải Trần Hữu Trang do tác giả Lê Duy Hạnh – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM giai đoạn đó chủ trương đưa giải thưởng uy tín này về đồng bằng.

Chính sự "hà hơi, tiếp sức" của ông Sáu Tuấn đã tạo mọi điều kiện để giải Trần Hữu Trang những năm 2011 đến 2015 đã tồn tại và phát hiện nhiều tài năng mới cho sân khấu Nước nhà.

Từ trái sang: NSƯT Ca Lê Hồng, ThS. đạo diễn Thanh Hiệp, NSND Bạch Tuyết, Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, nhà báo Phạm Phú Túc và tác giả Trần Văn Hưng tại Khu du lịch Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi

Không phải ngẫu nhiên người ta gọi Lung Cột Cầu, Bưng Đá Nổi là "chiếc nôi" sinh ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật của Cần Thơ.

Ở đây, lịch sử và địa văn hóa quyện lại thành chiều sâu: hệ thống kênh rạch như những nếp gấp ký ức; cây cầu nhỏ bắc qua con lung là hình ảnh giao thương – giao cảm; bưng nước mùa nổi phập phồng theo nhịp trời, nuôi dưỡng thói quen quan sát tinh tế của người miền Tây.

Từ cái nền ấy, những trang văn, vở diễn, phóng sự truyền hình, ca khúc… tìm thấy hơi thở.

Ông Sáu Tuấn - người góp công giữ gìn sân khấu cải lương

"Ông Sáu Tuấn hiểu rất rõ điều đó nên trong tầm nhìn nghề nghiệp, ông khuyến khích đồng nghiệp và văn nghệ sĩ "đi và thấy", "sống và kể lại" – rời khỏi phòng máy, hòa vào chợ nổi, mé sông, bến đò, vào ruộng lúa và vườn cây, để đưa hiện thực đến với công chúng mà vẫn giữ được sự mộc mạc, nhân hậu" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.

Nhớ mãi nụ cười Nam Bộ rất tươi của nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - "Sáu Tuấn" - trong ảnh ông trò chuyện với NSND Thanh Vy và NSƯT Ca Lê Hồng

Chuyến viếng mộ của Trần Văn Hưng, vì thế, không chỉ là nghi thức. Đó là cuộc đối thoại lặng lẽ giữa hai thế hệ làm nghề: một người đã đi trọn con đường, để lại những chuẩn mực đạo đức nghề báo và khẩu vị thẩm mỹ; một người đang tiếp tục viết, tiếp tục tìm cách kể câu chuyện của vùng đất bằng ngôn ngữ hôm nay.

Những năm tháng Đài Truyền hình Hậu Giang đồng hành cùng phong trào văn nghệ địa phương và tạo mọi điều kiện để chương trình "Làn điệu phương Nam" do ThS – đạo diễn Thanh Hiệp thực hiện được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Hậu Giang từ Nhà hát TP (từ 2006 đến 2008).

Tác giả Trần Văn Hưng xúc động đọc lại những bài thơ của nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - "Sáu Tuấn" tại khu du lịch Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi

Ông đã tạo ra sự "cộng sinh" đáng quý: nhà báo – nghệ sĩ – khán giả cùng kiến tạo môi trường sáng tạo nghệ thuật cho các nghệ sĩ tổ chức live show như: NSND Bạch Tuyết "Tự tình với quê hương", NSƯT Diệu Hiền – "Một đời gạo chợ nước sông"; NSƯT Thanh Sang "Về với cội nguồn"; NSND Phượng Loan – "Thương miền Hậu Giang"; NSND Huỳnh Nga – "Một đời theo nghiệp Tổ"…Tất cả đều do ông hỗ trợ kinh phí tổ chức và ThS – đạo diễn Thanh Hiệp dàn dựng, biên tập.

Anh Nguyễn Hoàng Việt - con trai cố nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - "Sáu Tuấn" hái nhãn trong khu vườn Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi biếu tác giả Trần Văn Hưng

Khi rời phần mộ, tác giả Trần Văn Hưng dừng lại trong khuôn viên mộ nơi có in những bài thơ, ca khúc được phổ từ thơ ông Sáu Tuấn do tác giả Lê Duy Hạnh (bài ca cổ "Miền nhớ" – do NSND Bạch Tuyết thể hiện) và ca khúc "Không đề" do nhạc sĩ Lê Nghiệp sáng tác).

Hạt mầm ký ức đã đâm chồi từ địa danh "Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi" và sẽ là "chiếc nôi" ươm mầm đội ngũ tác giả sân khấu mới. Anh Nguyễn Hoàng Việt – con trai của cố nhà báo Nguyễn Văn Tuấn đã hứa sẽ phối hợp với Chi hội tác giả Hội Sân khấu TP HCM hỗ trợ để mở lớp tập huấn sáng tác, đồng thời nay đây sẽ là nơi CLB Tác giả Trẻ của sân khấu TP HCM về lưu trú, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sáng tác.