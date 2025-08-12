



Đoàn nghệ sĩ, tác giả sân khấu TP HCM tại Bia tưởng niệm Chi đội Trần Phú - Sa Đéc, Đồng Tháp

Ngày 12-8, đoàn tác giả sân khấu TP HCM đã có chuyến đi thực tế đáng nhớ về vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Đoàn mang về trong tim không chỉ là tư liệu sáng tác mà còn là những rung động chân thành trước vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của miền Tây Nam Bộ.

Tác giả sân khấu bất ngờ trước vẻ đẹp Tràm Chim

Từ trái sang: Tác giả Thùy Dương, Lan Chi, Trần Văn Hưng và Duy Linh tại Khu du lịch Trầm Chim

Điểm dừng chân đầu tiên – Vườn quốc gia Tràm Chim – mở ra trước mắt đoàn một bức tranh mênh mang của đồng nước, nơi trời xanh, mây trắng, rừng tràm, đồng sen và tiếng chim hòa quyện thành một bản giao hưởng tự nhiên. Hệ sinh thái ở đây là kho báu của vùng đất ngập nước, với hơn 130 loài thực vật, trong đó sen, lúa trời, mồm mốc… tạo nên những mảng màu đặc trưng.

Không thể không nhắc đến hệ thống các loài chim nước phong phú với 233 loài, đặc biệt là sếu đầu đỏ – loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, biểu tượng của sự thanh khiết và thủy chung.

Tác giả Lê Thu Hạnh và nghệ sĩ tranh cát Trí Đức đọc tư liệu quý về Chi đội Trần Phú tại Se Đéc

Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, đoàn len lỏi qua những cánh rừng tràm xanh rì, hít hà hương thơm ngai ngái của lá tràm, ngắm ánh nắng xuyên qua tán lá khẽ chạm mặt nước, tạo nên những vệt sáng lung linh. Thỉnh thoảng, một cánh cò chao nghiêng, một đàn chim vụt bay, tiếng vỗ cánh vọng vào không gian yên ả… Tất cả gợi một cảm giác bình yên hiếm có giữa nhịp sống đô thị vội vã.

Tác giả Nguyễn Thu Phương trên xuồng tham quan Tràm Chim

NSƯT Lê Diễn chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ thấy một vùng đất nào vừa trù phú vừa yên bình như Tràm Chim. Ngồi trên xuồng, tôi cảm giác như mình được trở về với tuổi thơ, nghe lại tiếng của đồng ruộng, tiếng của gió và mùi của đất. Tôi nghĩ, những khoảnh khắc này sẽ đi vào tác phẩm của mình, như một lời nhắc nhở về việc gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên".

Soạn giả Đức Hiền và tác giả Trần Kim Khôi tại Tràm Chim

Rời Tràm Chim, hành trình đưa đoàn đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê bên bờ sông Sa Giang – nơi lưu giữ một câu chuyện tình nổi tiếng vượt thời gian giữa ông Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras.

Ngôi nhà hơn 130 năm tuổi này là sự giao hòa của kiến trúc truyền thống Việt, tinh tế của người Hoa và nét lãng mạn Pháp, với mái ngói âm dương cong vút, cửa gỗ chạm trổ công phu, cùng những mảng trang trí gốm sứ độc đáo.

Phút ngẫu hứng sáng tác ca khúc của các tác giả tại Tràm Chim

Tác giả sân khấu có thêm nhiều chất liệu mới

Tác giả Võ Tử Uyên xúc động nói: "Nghe câu chuyện tình của ông Lê và bà Duras, tôi thấy một nỗi buồn đẹp, vừa lãng mạn vừa day dứt. Trong kiến trúc cổ kính ấy, dường như còn vang vọng tiếng bước chân của hai con người từng yêu nhau sâu đậm nhưng không thể đến với nhau. Có lẽ tôi sẽ viết một kịch bản lấy cảm hứng từ chính câu chuyện này" .

Tiếp nối hành trình, đoàn tác giả sân khấu TP HCM đã đến thắp hương tại chùa Kiến An Cung – ngôi chùa cổ kính của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, nổi tiếng với kiến trúc tinh xảo và giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc. Tại đây, đoàn cũng dừng chân thắp hương trước Bia tưởng niệm Chi đội Trần Phú – chi đội hải ngoại, lặng lẽ tưởng nhớ những chiến sĩ kiên trung đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các tác giả sân khấu TP HCM nghe hướng dẫn viên kể về ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tại Sa Đéc

Tác giả sân khấu với dư âm đẹp

Soạn giả Đăng Minh bày tỏ: "Mỗi điểm đến hôm nay không chỉ là một địa danh, mà là một câu chuyện. Chùa Kiến An Cung và bia tưởng niệm Chi đội Trần Phú nhắc chúng tôi nhớ rằng, dù sáng tác về bất kỳ đề tài nào, cái gốc vẫn là tinh thần dân tộc và lòng biết ơn với những người đã hy sinh".

Các tác giả sân khấu TP HCM xem kỷ vật để lại trong ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê

Tác giả Ngọc Trúc cũng chia sẻ: "Đi thực tế như thế này, chúng tôi có cơ hội đúc kết tư liệu, được chạm vào hồn cốt của đất và người. Từ màu xanh của Tràm Chim, câu chuyện Sa Đéc - Đồng Tháp đến tiếng chuông chùa Kiến An Cung… tất cả như một hành trình cảm xúc trọn vẹn, đủ để nuôi dưỡng sáng tạo".

Rất đông du khách nước ngoài đến tham quan ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê

Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn lan tỏa trong lòng các tác giả. Nhất là khi phóng viên Mỹ Tiên của Đài Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp theo chân đoàn để ghi nhận chuyến trải nghiệm đáng quý tại vùng đất Sen Hồng.

"Đó là cảm giác ngập tràn tự hào về thiên nhiên đất nước, là sự trân trọng trước những di sản văn hóa, và hơn hết, là chất liệu sống động để mỗi tác giả sân khấu mang về, ươm mầm cho những kịch bản mới" - tác giả Nguyễn Thu Phương nói.

Hầu hết các tác giả, nghệ sĩ sân khấu TP HCM đều hy vọng sẽ sáng tác những tác phẩm vừa đậm hơi thở cuộc sống vừa ngời sáng tinh thần yêu quê hương, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người.

Từ trái sang: Nghệ sĩ Trí Đức, NSƯT Lê Diễn, tác giả Thùy Dương, NSƯT Ánh Tuyết, tác giả Trần Mỹ Trang, ThS -đạo diễn Thanh Hiệp tại ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê

Từ trái sang: NSƯT Lê Diễn, tác giả Lan Chi, Duy Linh tham quan Chùa Kiến An Cung - Sa Đéc

Hình ảnh tư liệu tại Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê