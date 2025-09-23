Sinh viên dược thử tay nghề ở nhà thuốc thật 100% tại trường

Sáng 23-9, hàng trăm sinh viên Trường Dược – Đại học Y Dược TPHCM đã háo hức khi được tham quan, thử tay nghề tại mô hình "Nhà thuốc thực hành". Nhà thuốc do Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) tài trợ. Nhà thuốc và kho mô phỏng theo tiêu chuẩn GPP (Thực hành tốt nhà thuốc) và GSP (Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu) với 200 sản phẩm thuốc và thực phẩm bảo sức khỏe (thuốc tim mạch, nội tiết, thần kinh, hô hấp, tiêu hoá, vitamin và khoáng chất, thuốc đông dược…). Tổng chi phí thi công và thuốc trị giá hơn 300 triệu đồng do Bepharco sản xuất và tài trợ.

Sinh viên thích thú trước mô hình "Nhà thuốc thực hành" với các loại thuốc thật 100%

Tham quan một vòng nhà thuốc và quan sát nhiều loại thuốc, sinh viên năm cuối Trường Dược – Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Thị Hồng Lan Thảo cho hay: "Tôi rất bất ngờ và phấn khích trước mô hình nhà thuốc mô phỏng này. Đây là cơ hội cho sinh viên trường trải nghiệm công việc một cách thật nhất, tốt nhất".

Ông Phạm Thứ Triệu, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (trái), trao chìa khóa tri thức cho Trường Dược – Đại học Y Dược TP HCM

GS-TS Trần Thành Đạo, Hiệu trưởng Trường Dược – Đại học Y Dược TP HCM, cho biết mô hình "Nhà thuốc thực hành" rất có ý nghĩa với sinh viên dược của trường. Các em sẽ được thực hành ra đơn thuốc như một dược sĩ thực thụ với các loại thuốc thật 100%.

Sinh viên háo hức khi được thử tay nghề ở nhà thuốc thật 100% tại trường

Dịp này, Trường Dược – Đại học Y Dược TP HCM và Công ty CP Dược phẩm Bến Tre ký kết chương trình hợp tác.

Hai đơn vị sẽ nghiên cứu trong lĩnh vực dược cộng đồng, giúp sinh viên và học viên sau đại học có cơ hội tiếp cận thực tế, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; phối hợp đào tạo các khóa dược sĩ lâm sàng; tổ chức cho sinh viên tham quan, kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp; tặng học bổng cho sinh viên khó khăn; tổ chức các chương trình từ thiện, xã hội…