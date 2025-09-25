Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn làm điều bất ngờ để hiểu tân sinh viên

Sáng 25-9, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) tổ chức đón chào tân sinh viên khóa 2025 trong không khí ấm áp tại ĐHQG TPHCM. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo ĐHQG TP HCM, các đơn vị thành viên ĐHQG TP HCM, cơ quan ngoại giao, đối tác doanh nghiệp chiến lược... cùng 4.000 tân sinh viên.

GS-TS Ngô Thị Phương Lan cùng đại diện tân sinh viên thực hiện nghi thức “Chắp cánh”, chào đón những thành viên mới gia nhập đại gia đình Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: NTCC

Tâm tư của tân sinh viên là chất liệu quý

Tại buổi lễ, GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết theo thông lệ, trong buổi lễ khai giảng hay chào đón tân sinh viên, hiệu trưởng sẽ có những lời nhắn nhủ, chia sẻ với sinh viên. Tuy nhiên, nhà trường muốn làm một điều khác biệt là làm thế nào để hiểu và đáp ứng được mong đợi của tân sinh viên hơn.

"Nhà trường đã thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 60% tân sinh viên để lắng nghe những mong muốn của các em. Chính từ những phản hồi chân thật đó, tôi có cảm hứng cho bài chia sẻ ngày hôm nay, một bài nói chất chứa rất nhiều cảm xúc" - GS-TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ.

Trong đó, 3 vấn đề mà tân sinh viên quan tâm nhất là: Tìm hiểu thêm thông tin về cơ hội việc làm, thậm chí là cơ hội làm trái ngành và đúng ngành; làm thế nào để không "nợ" môn đại cương và chất lượng đời sống sinh viên.

Lá cờ truyền thống được trao cho 6 thủ khoa của 3 phương thức tuyển sinh năm 2025. Ảnh: NTCC

Sau phần lễ, tân sinh viên được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm ý nghĩa và hấp dẫn: Thưởng thức xôi miễn phí, giao lưu cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm và Á hậu Đỗ Cẩm Ly, tương tác với doanh nghiệp... Ảnh: NTCC

GS Phương Lan cho biết tín hiệu vui là số lượng sinh viên nam tăng hơn những năm trước. Cụ thể, năm nay có khoảng 78% tân sinh viên nữ, 22% còn lại là nam. Điều này cho thấy sự quan tâm của phái mạnh đối với lĩnh vực khoa học xã hội dần được lan tỏa nhiều hơn.

Theo thống kê của trường, tân sinh viên trúng tuyển đến từ TP HCM chiếm khoảng 30%, 10 trường THPT có số học sinh trúng tuyển cao nhất đều thuộc về TP HCM. Đặc biệt, Trường THPT Tây Thạnh dẫn đầu với số lượng học sinh trúng tuyển với 70 em.

Hiệu trưởng nói về vấn đề "hóc búa" nhất

Theo GS Phương Lan, trong phiếu khảo sát, bà nhận về rất nhiều ý kiến của sinh viên. Trong đó, vấn đề "hóc búa" nhất là cơ hội có việc làm sau khi tốt nghiệp.

"Nghề chọn người hay người chọn nghề? Điều này liên quan đến việc làm đúng ngành hay trái ngành. Trường hợp của cô là nghề chọn người. Trong xã hội hiện đại, chúng ta phải luôn có tâm thế sẵn sàng cho cả hai. Dù các em đã định hướng rõ ràng từ trước hay công việc đến một cách bất ngờ thì các em cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, tình huống nào chúng ta cũng ở thế chủ động" - GS Phương Lan nhắn nhủ.

Trong những năm qua, nhà trường không ngừng nâng cao vị thế, chứng minh rằng kiến thức xã hội và nhân văn được chuyển hóa để phục vụ cộng đồng với những giá trị rất thực tiễn. Tỉ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau tốt nghiệp đạt gần 90%, trong đó 70%-75% làm đúng chuyên ngành.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ với tân sinh viên về quá trình học ĐH của mình.

Tân sinh viên bất ngờ với sự xuất hiện của nữ ca sĩ

Trong năm học 2025-2026, nhà trường đã nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ đối tác thông qua chương trình khuyến học – khuyến tài, tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo với tổng giá trị gần 1,6 tỉ đồng. Đồng thời, trường đã trao tặng 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 100 triệu đồng cho 4 thủ khoa cao điểm nhất.

"Những đóng góp và hỗ trợ thiết thực này không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn mà còn tạo điều kiện về vật chất để sinh viên thêm tự tin, vững bước trên con đường học tập và rèn luyện phía trước" - GS Phương Lan nhấn mạnh.

