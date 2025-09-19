HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Đào tạo nhân lực – chìa khóa cho kinh doanh trên nền tảng số

Huy Lân

(NLĐO)-Kinh doanh trên nền tảng số đang bùng nổ, tạo ra cơ hội lẫn thách thức. Thế nhưng, khoảng trống lớn nhất hiện nay chính là chất lượng nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số đang trở thành xu hướng tất yếu, định hình lại cách thức doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tổ chức sản xuất và phục vụ khách hàng.

Đào tạo nhân lực – chìa khóa cho kinh doanh trên nền tảng số- Ảnh 1.

Chuyên gia trao đổi tại hội thảo "Kinh doanh trên nền tảng công nghệ số"

Nền kinh tế số toàn cầu đang tăng trưởng nhanh, đóng góp ngày càng lớn vào GDP của các quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo này khi Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP. Trong đó, các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số – từ thương mại điện tử, dịch vụ tài chính số, giáo dục trực tuyến đến y tế thông minh – được xem là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Tại hội thảo "Kinh doanh trên nền tảng số" do Trường ĐH Tài chính – Marketing phối hợp với Trường ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM và Trường Kinh tế – Đại học Cần Thơ tổ chức ngày 19-9, TS Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính- Marketing, cho biết kinh tế số hiện đóng góp khoảng 15% GDP toàn cầu và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những năm tới. 

Tại Việt Nam, chuyển đổi số là một trong ba trụ cột chiến lược của quốc gia. Năm 2024, giá trị tăng thêm của kinh tế số ước đạt khoảng 1,5 triệu tỉ đồng, chiếm 13,17% GDP cả nước, tăng trưởng khoảng 19% – mức cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp ba lần tốc độ tăng trưởng GDP. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP và đến năm 2030 đạt 30% GDP, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế số phát triển hàng đầu khu vực.

Thị trường Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của thương mại điện tử với quy mô dự báo đạt 45 tỉ USD vào năm 2025. Song song đó, fintech (công nghệ tài chính) và edtech (công nghệ giáo dục) nổi lên mạnh mẽ khi nhu cầu thanh toán số và học tập trực tuyến ngày càng cao.

Theo các chuyên gia, nếu trước đây công nghệ chỉ hỗ trợ một phần hoạt động kinh doanh thì nay nó trở thành trung tâm. Đặc biệt, sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa đang giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tạo ra giá trị mới. Kinh doanh trên nền tảng số giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn, tiết kiệm chi phí, mở rộng kênh doanh thu và nâng cao hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ. 

"Việc nghiên cứu các vấn đề về thể chế, quy định, pháp luật phù hợp với kinh tế số, nghiên cứu để các tổ chức cá nhân nên đầu tư công nghệ như thế nào, khai thác công nghệ để phục vụ kinh doanh như thế nào để cạnh tranh tốt và mang lại hiệu quả cao cùng với kiểm soát tốt rủi ro là một chủ đề rất cần thiết, bức bách trong giai đoạn hiện nay"-TS Việt nhấn mạnh thêm.


