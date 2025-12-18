Đào tạo sinh viên làm chủ và sáng tạo ra AI tử tế

Ngày 18-12, đông đảo nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục đã có mặt tại hội thảo "Xu hướng công nghệ an ninh mạng" do Trung tâm Thông tin-Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ TPHCM (Sở Khoa học công nghệ TPHCM) tổ chức.

Hội thảo “Xu hướng công nghệ an ninh mạng” tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút đông đảo chuyên gia trên cả nước tham gia.

Mối đe dọa về an ninh mạng

Tại hội thảo, ông Vương Đình Thành, quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin-Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ TPHCM, cho biết việc nghiên cứu, phân tích xu hướng công nghệ an ninh mạng trở thành yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet vạn vật… vừa mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh mạng.

"Các hình thức tấn công mạng ngày nay không chỉ dừng lại ở việc xâm nhập trái phép hay đánh cắp dữ liệu mà còn hướng tới phá hoại hệ thống, làm gián đoạn dịch vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, uy tín của tổ chức, doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội" - ông Thành cho biết.

PGS - TS Nguyễn Đình Thúc chia sẻ về xu hướng đào tạo "AI sạch" và cơ hội bứt phá của sinh viên trong lĩnh vực này.

PGS-TS Nguyễn Đình Thúc, Trưởng Bộ môn công nghệ tri thức-Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), cho biết trước làn sóng bùng nổ của ChatGPT, chương trình đào tạo của trường đã nhanh chóng được cập nhật, tiệm cận với xu hướng của quốc tế.

Khoảng 2 năm trước, PGS-TS Nguyễn Đình Thúc đã đưa môn bảo mật cho các hệ thống AI vào giảng dạy. Trong đó, có 2 lĩnh vực chính gồm AI for Security (Dùng AI để làm công cụ bảo mật) và Security in AI ( bảo mật ngay trong lõi AI). Đây là bước đi nhằm giúp sinh viên bắt kịp xu hướng toàn cầu.

"Tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, chúng tôi tập trung vào nhánh thứ hai là Security in AI, dù khó nhưng đây là mục tiêu then chốt giúp đào tạo ra các thế hệ sinh viên làm chủ AI, tạo ra những hệ thống AI sạch và tử tế" - PGS - TS Nguyễn Đình Thúc chia sẻ.

Đào tạo 26% nhân lực vi mạch cả nước

Theo PGS - TS Hoàng Trang, Trưởng Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng, giảng viên cao cấp Khoa Điện – Điện tử-Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM), vi mạch không phải là ngành học mới nhưng đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có. Theo thống kê, 26% nguồn nhân lực ngành vi mạch trên cả nước là sinh viên tốt nghiệp của trường.

Nói về mối liên hệ giữa vi mạch và an ninh mạng, PGS-TS Hoàng Trang nhấn mạnh cả 2 ngành có mối liên hệ rất mật thiết. Vi mạch không chỉ đơn thuần là phần cứng khô khan mà còn là nền tảng cốt lõi của bảo mật.

PGS-TS Hoàng Trang chia sẻ về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị định tuyến (router) tốc độ cao giúp bảo mật an toàn thông tin.

"Vi mạch được sử dụng để chế tạo ra các thiết bị bảo đảm an ninh mạng hoặc chống lại các cuộc tấn công dữ liệu. Ví dụ điển hình là việc thiết kế các bộ định tuyến (router) tích hợp vi mạch bảo mật chuyên dụng để đảm bảo an toàn thông tin ngay từ tầng vật lý, con chip trở thành những “lá chắn thép”, giúp hệ thống thông tin quốc gia trở nên an toàn hơn trước các nguy cơ tấn công tinh vi từ bên ngoài" - PGS-TS Hoàng Trang phân tích.

Theo ông Thúc, sinh viên ngành an toàn thông tin và nhóm ngành bảo mệt liên quan thường có việc làm từ năm ba, nhiều em được doanh nghiệp "săn đón". Nhờ nền tảng tư duy bảo mật vững chắc, sinh viên tốt nghiệp từ trường thường có lộ trình thăng tiến rất nhanh.

Theo cơ sở dữ liệu WIPO Publish của Cục Sở hữu trí tuệ, có 131 sáng chế, giải pháp hữu ích đề cập đến công nghệ an ninh mạng đã được công bố bảo hộ tại Việt Nam từ năm 1999 đến nay. Trong đó, có 32 sáng chế, giải pháp hữu ích có chủ đơn là các viện nghiên cứu, trường ĐH, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam.



