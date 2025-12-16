HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Học sinh phổ thông sắp học AI: Bộ GD-ĐT hé lộ khung nội dung mới

Huy Lân

(NLĐO)- Học sinh từ tiểu học đến THPT sẽ được tiếp cận AI ra sao? Khung giáo dục AI thí điểm của Bộ GD-ĐT vừa được công bố có gì đáng chú ý?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) vừa ban hành khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông.

Theo đó, khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực, hoà quyện và bổ trợ nhau, gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Học sinh phổ thông sắp học AI: Bộ GD-ĐT hé lộ khung nội dung mới - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với 2 giai đoạn giáo dục: Giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học, THCS) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT).

Ở cấp tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan để hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của Al trong cuộc sống.

Ở cấp THCS, học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập.

Ở cấp THPT, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học.

Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, học sinh có thể chọn các chuyên đề học tập tự chọn để tăng cường kĩ năng thực hành, tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực ứng dụng của AI hoặc các kỹ thuật lập trình và phát triển hệ thống AI.

Theo khung giáo dục AI, trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên cần áp dụng các phương pháp tích cực, chú trọng trải nghiệm, thực hành và dự án.

Khuyến khích dạy học theo dự án để rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và sáng tạo. Các tiết học cần tổ chức linh hoạt, tạo hứng thú cho học sinh, đồng thời bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, giáo viên lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài học. Một số chủ đề như đạo đức Al, nhận diện rủi ro, phân tích chính sách có thể được dạy thông qua thảo luận, tranh biện và nghiên cứu tình huống mà không cần máy tính.

Ngài ra, liên hệ và gắn kết kiến thức AI với các vấn đề thực tiễn trong học tập, đời sống, sản xuất và dịch vụ công. Học sinh không chỉ đề xuất giải pháp mà còn phải biết kiểm chứng, đánh giá hiệu quả và tính nhân văn, đạo đức của giải pháp. Việc dạy học được hực hiện phân hóa và cá thể hóa.

Tin liên quan

Khởi động cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics cho học sinh

Khởi động cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics cho học sinh

(NLĐO)- Cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và robotics năm nay kỳ vọng lan tỏa nguồn năng lượng tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Trường học thử nghiệm giáo dục AI: Cần có lộ trình

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đặt ra các thách thức về an toàn dữ liệu, năng lực số của giáo viên, nguy cơ học sinh phụ thuộc công nghệ...

Chiến lược đào tạo công nghệ lượng tử và AI ra sao?

(NLĐO)- Hội nghị khoa học lần 19 ĐH Bách khoa TP HCM quy tụ nhiều chuyên gia, tập trung công nghệ lượng tử, AI và các xu hướng công nghệ chiến lược.

    Thông báo