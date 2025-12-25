HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đào xác heo bệnh bán ra thị trường, 7 bị can bị khởi tố

Kỳ Nam - Lan Phương

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố 7 bị can trong vụ đào xác heo bệnh, liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Ngày 25-12, Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". 7 bị can này đều liên quan đến đường dây đào bới heo chết, heo nhiễm dịch bệnh đem tiêu thụ trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 

Đối tượng cầm đầu được xác định là Đặng Hoàng Đình (SN 1995, trú thôn Tân Phú, xã Cam Lâm). Đình đã tổ chức, thuê 6 đối tượng khác thực hiện việc đào bới heo chết, heo mắc bệnh truyền nhiễm đã được cơ quan chức năng tiêu hủy do dịch bệnh tại các hố chôn lấp.

Sau khi đào lên, số heo này được vận chuyển đến một bãi đất trống ở thôn Tân Sinh Tây để mổ xẻ, sơ chế, cấp đông với mục đích đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 bị can trong vụ đào xác heo bệnh bán ra thị trường tại khánh hòa - Ảnh 1.

Các bị can bị khởi tố

Khởi tố 7 bị can trong vụ đào xác heo bệnh bán ra thị trường tại khánh hòa - Ảnh 2.

Đối tượng Đặng Hoàng Đình thuê 6 đối tượng thực hiện việc đào bới heo chết

Rạng sáng 30-11-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện tại hiện trường 304 con heo chết hoặc có dấu hiệu bệnh nặng. Trong số này có 146 con đã bị xẻ thịt, 125 con chết nguyên con và 33 con còn sống nhưng trong tình trạng rất yếu.

Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tang vật khoảng 850 triệu đồng. Riêng lượng thịt heo đã được sơ chế lên tới hơn 5,1 tấn, trị giá trên 500 triệu đồng. 

Kết quả xét nghiệm 304 mẫu bệnh phẩm cho thấy 295 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi - một loại dịch bệnh nguy hiểm, có nguy cơ lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Khởi tố 7 bị can trong vụ đào xác heo bệnh bán ra thị trường tại khánh hòa - Ảnh 3.

Hiện trường vụ đào xác heo dịch bệnh bán ra thị trường

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường và tạo bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi tương tự, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

