Đáp số cho rác thải: Ám ảnh xe "nhiều không"

Những con số đáng ngại

Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM cho biết trong năm 2023, lực lượng CSGT xử phạt hơn 23.000 trường hợp theo chuyên đề xử lý xe tự chế, xe thô sơ, xe 3 - 4 bánh; phát hiện 3.561 trường hợp xe 3 bánh vi phạm. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT xử phạt hơn 8.500 trường hợp theo chuyên đề xử lý xe tự chế, xe thô sơ 3 - 4 bánh; phát hiện 643 trường hợp xe 3 bánh vi phạm.

Người thu gom rác ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM vào đêm khuya để né CSGT. Ảnh: QUỐC ANH

Về tai nạn giao thông, trong năm 2023 toàn thành phố xảy ra 17 vụ liên quan xe 3 bánh làm 6 người chết, 12 người bị thương. Con số này trong 6 tháng đầu năm 2024 là 9 vụ, 2 người chết, 6 người bị thương.

Từ giữa tháng 7-2024, Ban An toàn giao thông phối hợp Công an TP HCM tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, kết hợp xử lý xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe tự chế, xe 3 - 4 bánh trên địa bàn. Qua một tháng triển khai đã phát hiện hơn 10.000 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 2.000 trường hợp chở hàng cồng kềnh; 3.600 trường hợp vi phạm do kéo theo thùng lôi, vật kéo; 1.400 xe "mù", xe "mờ"; 775 trường hợp sử dụng biển số giả hoặc không gắn biển số; 1.500 trường hợp phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật (không thắng, còi, đèn…); hơn 2.000 trường hợp vi phạm khác... Đặc biệt, theo PC08, quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện nhiều xe chở rác không bảo đảm tiêu chuẩn và đã xử lý, tạm giữ 51 xe chở rác dân lập vi phạm.

A.Vũ