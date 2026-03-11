Đắp thuốc, một người đàn ông suýt mất chân

Ngày 11-3, Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện An Bình TPHCM cho biết vừa cứu chân một người đàn ông bị nhiễm trùng nặng sau bó thuốc. Sau một tai nạn khiến vùng cổ chân đau nhiều, thay vì đến bệnh viện kiểm tra, bệnh nhân đã nghe theo lời người quen đi bó thuốc thầy lang để chữa đau khớp.

Các phẫu thuật viên theo dõi hình ảnh X-quang thời gian thực trong phẫu thuật

Những ngày đầu, bệnh nhân nghĩ rằng chỉ cần đắp thuốc vài hôm là khỏi. Nhưng chỉ sau 2 ngày, chân bắt đầu sưng to, nổi nhiều bọng nước, đau dữ dội và biến dạng cổ chân. Khi không thể chịu nổi cơn đau, bệnh nhân mới đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bệnh nhân bị gãy phức tạp 3 mắt cá chân, gãy 1/3 dưới xương chày, bán trật khớp cổ chân, rối loạn dinh dưỡng mô mềm và viêm mô bào cẳng bàn chân trái.

Chụp X-quang cho thấy gãy phức tạp ba mắt cá, bán trật khớp cổ chân kèm gãy 1/3 dưới xương chày

BSCKII Phạm Văn Nhật, Phó trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết tình trạng viêm mô bào do đắp thuốc không rõ nguồn gốc khiến vùng da tổn thương nghiêm trọng, làm cho việc điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân, quá trình điều trị chia thành 2 giai đoạn:

Đầu tiên, kiểm soát nhiễm trùng và ổn định mô mềm: Ưu tiên xử lý tình trạng viêm mô bào và nuôi dưỡng lại vùng da tổn thương trước khi can thiệp sâu vào xương.

Sau đó, phẫu thuật kết hợp xương hiện đại: Thay vì sử dụng các vết mổ lớn bóc tách bộc lộ các mảnh xương gãy theo phương pháp truyền thống (dễ gây hoại tử da trên nền viêm mô bào, nuôi dưỡng kém), ê-kíp phẫu thuật đã áp dụng phương pháp "Kết hợp xương xâm lấn tối thiểu" qua các đường mổ nhỏ giúp tránh can thiệp trực tiếp vào vùng xương và mô mềm vốn đã tổn thương.

Hình bóng nước và viêm mô bào cẳng chân

Bác sĩ Nhật khuyến cáo việc tự ý đắp thuốc, bó lá, dùng thuốc không rõ nguồn gốc khi bị chấn thương xương khớp có thể làm mất thời gian vàng điều trị, gây viêm nhiễm, hoại tử mô mềm khiến gãy xương trở nên phức tạp và có nguy cơ tàn tật hoặc phải cắt cụt chi. Vì vậy, khi có chấn thương xương khớp hoặc đau vùng khớp, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được thăm khám và điều trị đúng cách. Đừng để những lời truyền miệng thiếu cơ sở khoa học khiến bạn phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.