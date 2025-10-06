HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ “hô biến” đất công 50 tỉ thành đất “ông”: Lộ thêm tình tiết phức tạp

Anh Tú

(NLĐO) – Liên quan đến vụ “hô biến” đất công 50 tỉ đồng thành đất “ông” ở Gia Lai, cơ quan chức năng đã hoàn tất thanh tra và đang xây dựng dự thảo kết luận.

Ngày 6-10, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" tại phường Quy Nhơn Tây mà báo đã phản ánh, đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kết thúc đợt thanh tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ảnh 1.

Khu đất công có giá thị trường 50 tỉ đồng bị “hô biến” ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Hiện Thanh tra tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện dự thảo báo cáo kết luận thanh tra để trình UBND tỉnh xem xét và thông tin chính thức đến Báo Người Lao Động.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Gia Lai, nguyên nhân thời gian thanh tra kéo dài hơn kế hoạch ban đầu là do vụ việc có nhiều dấu hiệu phức tạp, nhất là sai phạm trong quản lý, sử dụng đất công và trật tự xây dựng tại phường Quy Nhơn Tây. Đáng chú ý, hồ sơ khu đất công hơn 2.500 m² (có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng) tại thôn Thanh Long bị "thất lạc" và sau đó được chuyển thành đất tư nhân.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vụ việc trên theo yêu cầu.

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đã đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng". Loạt bài phản ánh khu đất công rộng hơn 2.500 m² – vốn do Nhà nước quản lý và Hợp tác xã Phước Thành 3 sử dụng – đã bị "hô biến" thành tài sản cá nhân rồi nhanh chóng sang tên cho nhiều cán bộ lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ (nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Không chỉ vụ đất công bị "phù phép", tại phường Quy Nhơn Tây còn hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích và đất dự án. Phần lớn các công trình này được xây dựng trong giai đoạn ông Cao Minh Thi làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ.

Sau khi loạt bài được đăng tải, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh toàn bộ vụ việc, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, các ngành liên quan và UBND phường Quy Nhơn Tây rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh và trả lời Báo Người Lao Động trước ngày 20-9.

Khi đoàn kiểm tra của Sở NN-MT vẫn đang tiến hành xác minh, ngày 28-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra độc lập, làm rõ nội dung mà Báo Người Lao Động phản ánh về công tác quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.

- Ảnh 3.

Chữ ký mà ông Nguyễn Văn Xuân và bà Hồ Thị Quyền cho rằng không phải của mình trong phiếu lấy ý kiến khu dân cư để "hô biến" khu đất công 50 tỉ đồng

Hiện các bước hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra đang được gấp rút thực hiện, trước khi báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" ở Gia Lai: UBKT Trung ương yêu cầu báo cáo

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" ở Gia Lai: UBKT Trung ương yêu cầu báo cáo

(NLĐO) - UBKT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo bước đầu theo yêu cầu của UBKT Trung ương liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng"

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng

LTS: Người dân tố cáo hàng loạt bất thường liên quan đất đai, xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) và phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng (*): Công trình trái phép mọc như nấm

Hàng loạt công trình xây dựng trái phép mọc lên ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai tồn tại nhiều năm chưa bị xử lý, phần lớn liên quan đến một số cán bộ địa phương.

