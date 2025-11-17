Đất đá đổ ập xuống lán trại có 10 người trên đèo Khánh Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đất đá đổ ập xuống lán trại có 10 người trên đèo Khánh Sơn

Kỳ Nam

(NLĐO) - Sáng 17-11, lực lượng chức năng tiếp cận cứu 1 người mất tích ở đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa sau vụ sạt lở khiến 3 người bị vùi lấp

 20 giờ 30 phút ngày 16-11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ.

Khi đất đá tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát thân, 3 người còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó được triển khai đến hiện trường, khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Đến thời điểm này, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hai người, trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, nạn nhân còn lại được xác định đã tử vong. Hiện còn một người mất tích, các đội cứu hộ đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Cận cảnh cứu nạn vụ sạt lở đèo Khánh Sơn, 1 người chết, 1 mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh; lực lượng Công an, quân sự, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của xã Cam An, hạt quản lý đường bộ… đã huy động các phương tiện, nỗ lực tìm kiếm.

Cận cảnh cứu nạn vụ sạt lở đèo Khánh Sơn, 1 người chết, 1 mất tích - Ảnh 4.

Cận cảnh cứu nạn vụ sạt lở đèo Khánh Sơn, 1 người chết, 1 mất tích - Ảnh 9.

Đến khoảng 23 giờ 55 ngày 16-11, lực lượng chức năng đã đưa được 1 nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở.

Cận cảnh cứu nạn vụ sạt lở đèo Khánh Sơn, 1 người chết, 1 mất tích - Ảnh 12.

Thông tin từ người dân, một nhóm người dân 10 người, đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải đi phát dọn rừng thuê; dựng lán trại tại khu vực ven suối Tường Vy để nghỉ đêm.

Cận cảnh cứu nạn vụ sạt lở đèo Khánh Sơn, 1 người chết, 1 mất tích - Ảnh 13.

Khoảng 18 giờ, họ nghe tiếng ầm ầm đất đá từ trên cao đổ xuống. Ba người là Chamalé Siêng, Pinăng Sung và Chamalé Nhung bị đất đá vùi lấp. Chamalé Nhung được người dân tìm thấy đầu tiên, bị đa chấn thương đã được đưa đi cấp cứu.

Theo lời các nạn nhân, vẫn còn 1 người đang bị vùi lấp. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục sử dụng máy móc để kéo, di chuyển các khối đá lớn, nỗ lực để tìm kiếm, cứu người bị nạn còn lại.

Tin liên quan

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

(NLĐO) - Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người; trong đó có 6 người tử vong, 13 người khác bị thương

Tiểu đô thị sinh thái Khánh Sơn công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư

(NLĐO)- Tiểu đô thị Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang kêu gọi đầu tư theo hướng trở thành vùng du lịch sinh thái với những giá trị độc đáo

Lâm Đồng: Đóng hàng loạt tuyến đèo vì sạt lở nghiêm trọng

(NLĐO) - Đến 8 giờ sáng 17-11, toàn tuyến đèo Khánh Lê, Sông Pha đã bị cấm lưu thông vì sạt lở và nguy cơ sạt lở tiếp.

tỉnh Khánh Hòa sạt lở nghiêm trọng lực lượng chức năng mưa lớn kéo dài người mất tích khánh sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo