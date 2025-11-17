Đất đá đổ ập xuống lán trại có 10 người trên đèo Khánh Sơn

20 giờ 30 phút ngày 16-11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ.

Khi đất đá tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát thân, 3 người còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó được triển khai đến hiện trường, khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Đến thời điểm này, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hai người, trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, nạn nhân còn lại được xác định đã tử vong. Hiện còn một người mất tích, các đội cứu hộ đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh; lực lượng Công an, quân sự, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của xã Cam An, hạt quản lý đường bộ… đã huy động các phương tiện, nỗ lực tìm kiếm.

Đến khoảng 23 giờ 55 ngày 16-11, lực lượng chức năng đã đưa được 1 nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở.

Thông tin từ người dân, một nhóm người dân 10 người, đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải đi phát dọn rừng thuê; dựng lán trại tại khu vực ven suối Tường Vy để nghỉ đêm.

Khoảng 18 giờ, họ nghe tiếng ầm ầm đất đá từ trên cao đổ xuống. Ba người là Chamalé Siêng, Pinăng Sung và Chamalé Nhung bị đất đá vùi lấp. Chamalé Nhung được người dân tìm thấy đầu tiên, bị đa chấn thương đã được đưa đi cấp cứu.

Theo lời các nạn nhân, vẫn còn 1 người đang bị vùi lấp. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục sử dụng máy móc để kéo, di chuyển các khối đá lớn, nỗ lực để tìm kiếm, cứu người bị nạn còn lại.