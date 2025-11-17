HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng: Đóng hàng loạt tuyến đèo vì sạt lở nghiêm trọng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đến 8 giờ sáng 17-11, toàn tuyến đèo Khánh Lê, Sông Pha đã bị cấm lưu thông vì sạt lở và nguy cơ sạt lở tiếp.


- Ảnh 1.

Đóng đèo Sông Pha vì nguy cơ sạt lở cao

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết hiện tại khu vực đèo Khánh Lê có 3 điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy việc tiếp cận hiện trường để xử lý đang rất khó khăn.

- Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở đè trúng xe khách trên đèo Khánh Lê vào

"Khu vực này đang mưa lớn và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp nên toàn bộ tuyến đèo này đã cấm lưu thông" - bà Hoa cho biết.

Về nạn nhân vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê vào khuya 16-11, bà Hoa cho biết các nạn nhân và người đi trên xe khách, trong đó có 4 người tử vong, đã được đưa ra ngoài. Còn 2 nạn nhân đang bị vùi lấp chưa thể đưa ra được, đang phải chờ xe chuyên dụng đến.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện hướng đi đèo Khánh Lê và đèo Sông Pha (nối Lâm Đồng – Khánh Hoà) đi từ hướng Lâm Đồng đều đang cấm lưu thông vì nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao.

- Ảnh 4.

Một đoạn sạt lở lớn trên đèo Khánh Lê trước đó.

Trước đó, khoảng hơn 23 giờ ngày 16-11, đèo Khánh Lê thuộc đoạn Km45, xã Nam Khánh Vĩnh, xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Lượng lớn đất đá đổ xuống trúng vào xe khách chở 32 người (29 khách, 2 tài xế, 1 phụ xe) khiến 6 người tử vong, 13 người bị thương.

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

(NLĐO) - Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người; trong đó có 6 người tử vong, 13 người khác bị thương

Sạt lở trên đèo Vi Ô Lắc khiến ô tô ùn tắc kéo dài

(NLĐO) – Đèo Vi Ô Lắc trên tuyến Quốc lộ 24 bị sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường khiến giao thông qua đây ùn tắc.

Xe đầu kéo lật trên đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 ách tắc

(NLĐO) - Xe đầu kéo mất thắng gặp nạn trên đèo Măng Đen đã khiến nhiều phương tiện kẹt cứng trong thời gian chờ cứu hộ.

