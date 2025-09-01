ĐẶT HÀNG: Đáp số cho bài toán giao thông

Tại cửa ngõ phía Tây TP HCM chiều 30-8, hàng ngàn phương tiện nhích từng chút từ khu vực nút giao Bình Thuận đến ngã tư Bùi Thanh Khiết - Lê Khả Phiêu.

Tình trạng ùn ứ kéo dài hàng cây số với xe khách, xe container, phương tiện cá nhân chen chúc, cố gắng len lỏi và rồi "tắm" trong bầu không khí đặc khói bụi, bức bối, mệt mỏi.

Khu vực nút giao Bình Thuận chiều 30-8 - Ảnh CHÍ NGUYÊN

Đó là một trong nhiều phiền toái phản ánh bức tranh giao thông trên các đô thị lớn cả nước. Bức tranh ấy không chỉ xuất hiện trong mỗi dịp lễ, Tết mà từ lâu đã trở nên quen thuộc trong bất cứ thời điểm nào, nhất là vào giờ tan tầm hoặc có sự cố tai nạn, đào đường, sửa cầu…

Hệ lụy là lưu thông hàng hóa gặp khó khăn, du khách quốc tế e dè trước "đặc sản bất đắc dĩ", lãng phí thời gian và tiền của xã hội khi cộng mỗi phút chậm trễ của từng cá nhân theo ngày, tuần, tháng, năm.

Trong khi đó, câu chuyện về giải pháp cho hạ tầng giao thông năm nào cũng được nhắc tới. Hàng loạt dự án khai sinh, vô số kế hoạch triển khai, nhiều công trình khánh thành đang minh chứng cho nỗ lực tìm đáp số. Tuy vậy, thực tế phản hồi rằng kỳ vọng vẫn chưa được đáp ứng.

Về nguyên nhân, tầm nhìn về hạ tầng chưa thật xa; đầu tư cầu đường còn dàn trải, thiếu đồng bộ; ý thức trong lưu thông, nhất là tại giao lộ, của một số người còn hạn chế…

Song song đó, Bộ Xây dựng nên tính toán phát triển hình thức giao thông mũi nhọn, thay vì dàn hàng ngang. Trong đó, việc phát triển giao thông công cộng, gồm cả chuyên chở hàng hóa lẫn vận chuyển hành khách, nên được ưu tiên, tính toán kỹ để thực hiện



