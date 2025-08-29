Chiều 29-8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết sẽ sử dụng flycam kết hợp hệ thống camera giám sát để theo dõi, kịp thời điều tiết giao thông dịp lễ 2-9 năm nay.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin chiều 29-8.

Trước đó, Công an TP HCM đã ban hành kế hoạch tổng thể, huy động toàn bộ lực lượng tập trung tại các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ, bến xe, ga tàu, sân bay và các khu vực vui chơi giải trí để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

TP HCM hiện có 331 điểm có nguy cơ ùn tắc, điển hình như cảng Cát Lái, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Bình Điền... Lực lượng chức năng sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng để hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài.

Nói về sử dụng flycam để quan sát giao thông từ trên cao. Theo PC08, những thiết bị này hỗ trợ phát hiện nhanh tình huống phát sinh, từ đó giúp công tác điều hành và xử lý trở nên kịp thời hơn.

PC08 huy động toàn lộ lực lượng trực chiến 24/24 dịp lễ 2-9 năm nay.