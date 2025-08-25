HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giải quyết ba điều đáng nói

Anh Tuấn

Tội phạm trên không gian mạng đang gây những tổn thất khó đong đếm không chỉ về vật chất...

Dẫn dụ kiếm tiền bằng cách xem video, giả mạo công an yêu cầu chứng minh tài sản, gây áp lực khiến nạn nhân "bắt cóc chính mình". Đó là 3 trong nhiều thủ đoạn phổ biến của tội phạm trên không gian mạng.

- Ảnh 1.

Tội phạm trên không gian mạng đã để lại hệ lụy khôn lường - Ảnh minh họa

Những thủ đoạn ấy vài năm gần đây chưa bao giờ thôi hoành hành. Việc Công an tỉnh Thanh Hóa phá "ổ Phượng Hoàng", Công an TP HCM giải cứu nam thanh niên trong màn "bắt cóc online" cuối tuần qua là 2 dẫn chứng cụ thể.

Điều đáng nói, địa chỉ của những đường dây gây bất an xã hội nêu trên đa số được xác định nằm tại nước ngoài. 

Điều đáng nói tiếp theo, thủ phạm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội thường lại là người Việt.

Đáng nói nữa, việc nắm khá chắc hàng loạt thông tin cá nhân để lên kế hoạch phạm pháp của tội phạm thực sự gây bất ngờ cho bất cứ ai, cũng là bài toán đầy hóc búa của cơ quan chức năng.

Tội phạm trên không gian mạng đã để lại hệ lụy khôn lường cho nhiều gia đình nói riêng, xã hội nói chung khi gây ra những tổn thất vật chất cùng niềm tin trong giao tiếp giữa người với người. 

Để xóa bỏ sự tồn tại của chúng, ít nhất cần giải quyết ba điều đáng nói ở trên. Trong đó, phải xóa lý do tồn tại của hang ổ tội phạm tinh quái bằng cách tuyên truyền sâu rộng hơn tới người dân, đồng thời truy tận gốc và xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng lại để lộ lọt ra ngoài. 

Tin liên quan

Cận cảnh “hang ổ” nhóm tội phạm công nghệ cao, đánh cắp 21.000 tài khoản tín dụng quốc tế

Cận cảnh “hang ổ” nhóm tội phạm công nghệ cao, đánh cắp 21.000 tài khoản tín dụng quốc tế

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng đang trao đổi với Amazon và Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật do nhóm tội phạm gây ra.

Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

(NLĐO)- Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở đặt tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt 7 đối tượng

Cô gái 18 tuổi bị nhóm người lạ “bắt cóc online”, ép cởi quần áo để quay clip

(NLĐO) - Cô gái 18 tuổi bị nhóm người lạ "bắt cóc online", ép cởi quần áo, quay clip, yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc.

không gian mạng thuê bao di động dữ liệu cá nhân tội phạm mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo