ĐẶT HÀNG: Loại trừ "chặng đua" lệch lạc

Chúng mang điểm chung là đua với thời gian nhằm đạt mục đích bằng động cơ lệch lạc.

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Lê Thị Khánh Vân, cựu cán bộ VKSND tỉnh Lào Cai và Phạm Thị Thu, cựu cán bộ VKSND Tối cao, của TAND TP Hà Nội hôm 22-10 là một ví dụ. Hồ sơ thể hiện số tiền để họ tác động một vụ án là trên 3 tỉ đồng.

Tại TP HCM mới đây, để trốn tránh trách nhiệm về hàng loạt hành vi phi pháp, vợ chồng Võ Thị Ngọc Ngân, tức Ngân 98, đã nhờ người khác tính cách "lo lót chạy tội" với cái giá lên tới 8 tỉ đồng...

Những "nỗ lực qua mặt pháp luật" như thế thường bị phanh phui thông qua việc làm rõ một hoặc nhiều hành vi như môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Câu hỏi đặt ra là tại sao biết đối diện với việc bị phanh phui mà nhiều kẻ vẫn lao vào?

Đáp số có lẽ tới từ 2 hướng chính. Thứ nhất, một số cá nhân xem nhẹ trách nhiệm và đạo đức ngành nghề, thậm chí lợi dụng trách nhiệm và đạo đức ấy như tấm bình phong che đậy động cơ bất chính. Thứ hai, nhiều đối tượng ôm mộng kiếm tiền bằng lời hứa hão, không có khả năng tác động nhưng vỗ ngực giới thiệu bản thân "lo được".

Để loại trừ những nguyên nhân ấy, trọng trách đặt lên vai cơ quan liên quan là công an, viện kiểm sát, tòa án. Ngoài ra, việc cung cấp thông tin về thủ đoạn của tội phạm nhiều hơn nữa để mọi người nhận biết, cảnh giác, chung tiếng nói lên án, là điều nên làm.

Đơn cử như vụ Ngân 98, mánh khóe và đường đi từ nơi xuất phát tới điểm đến của 8 tỉ đồng nên được chi tiết hóa trước công luận.



