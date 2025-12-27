HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đặt mục tiêu cao tại VCK U23 châu Á 2026

TƯỜNG PHƯỚC

Thành công trong đấu trường khu vực Đông Nam Á là động lực giúp thầy trò ông Kim Sang-sik tự tin hướng đến giải đấu cấp châu lục

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam không chỉ giành HCV một cách thuyết phục mà còn thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường, tinh thần đồng đội và sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn.

Biết vượt qua áp lực

Trước khi kết thúc năm với tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam đã trải qua hành trình chuẩn bị kỹ lưỡng với 7 đợt tập huấn và thi đấu quốc tế xuyên suốt các dịp FIFA Days. Các chuyến du đấu tại Trung Quốc, UAE, cùng những trận giao hữu đỉnh cao trước U23 Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc hay Qatar đã giúp các cầu thủ trẻ rèn luyện ở cường độ cao, tích lũy kinh nghiệm quý báu và xây dựng bản lĩnh vững vàng.

Đặt mục tiêu cao tại VCK U23 châu Á 2026 - Ảnh 1.

Bóng đá trẻ Việt Nam được cho là đủ khả năng tạo bất ngờ ở Giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: NGỌC LINH)

Việc bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, kết hợp với tấm vé dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 cùng thành tích toàn thắng ở vòng loại, đã tạo nền tảng tâm lý vững chắc cho những tài năng bóng đá Việt Nam - thế hệ tiếp theo của đội tuyển quốc gia. Nhờ vậy, khi bước vào SEA Games 33, U22 Việt Nam với sự tự tin và quyết tâm cháy bỏng, đã có màn trình diễn mãn nhãn khán giả, chinh phục thử thách khó một cách đầy thuyết phục.

TIN LIÊN QUAN

Tại sân chơi này, U22 Việt Nam được giới chuyên gia đánh giá là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao nhất, thi đấu ổn định, toàn thắng bằng cách vận hành nhuần nhuyễn chiến thuật, biết cân bằng giữa tấn công sắc bén và phòng ngự kỷ luật. Xuyên suốt giải đấu, các học trò của HLV Kim Sang-sik thể hiện sự lấn lướt trong khâu kiểm soát thế trận, biết vượt qua áp lực ở những thời điểm đầy thách thức để đạt được mục tiêu.

Khát khao tái hiện kỳ tích

Điểm nhấn lớn nhất phải kể đến trận chung kết kịch tính với chủ nhà Thái Lan. Bị dẫn trước đến 2 bàn trong hiệp 1, song U22 Việt Nam không buông xuôi, nhanh chóng siết lại đội hình, điều chỉnh chiến thuật hợp lý để tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trong lịch sử bóng đá SEA Games. Màn trình diễn này trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường của bóng đá Việt Nam, khiến cả khu vực Đông Nam Á phải thán phục.

Chiến thắng tại SEA Games 33 là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: Định hướng đầu tư trọng điểm từ VFF, công tác huấn luyện khoa học, sự phối hợp chặt chẽ với các CLB và đặc biệt là tinh thần đoàn kết của các cầu thủ. Việc duy trì kế hoạch chuẩn bị liên tục, chú trọng cọ xát quốc tế đã giúp U22 Việt Nam đặt nền móng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn ở tầm châu lục.

So với SEA Games 33, VCK Giải U23 châu Á ở một đẳng cấp cao hơn, quy tụ nhiều đội bóng mạnh. Việt Nam liên tục góp mặt ở vòng chung kết của giải đấu này và từng đoạt vị trí á quân vào năm 2018. Trên đà phát triển, HLV Kim Sang-sik và các học trò đang sở hữu bản lĩnh, tinh thần "thép" khi thi đấu, tương tự như lứa U23 Việt Nam từng gặt hái thành công ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018. Vì vậy, tham dự VCK Giải U23 châu Á 2026, thầy trò ông Kim khát khao tái hiện kỳ tích mà U23 Việt Nam dưới thời người tiền nhiệm Park Hang-seo từng vươn tới.

Những gì U22 Việt Nam đã thể hiện trong năm 2025 là minh chứng cho sự phát triển bền vững đúng hướng của bóng đá trẻ Việt Nam. Với lứa cầu thủ tài năng như Đình Bắc, Trung Kiên, Văn Khang, Minh Phúc, Thái Sơn, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Xuân Bắc hay Văn Thuận…, bóng đá Việt Nam đang sẵn sàng nâng tầm vị thế trên bản đồ châu Á. 

Ngày 26-12, tuyển U23 Việt Nam đã đến Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự. Tại đây, đội dự kiến đấu giao hữu với U23 Syria; sau đó sang Ả Rập Saudi vào ngày 1-1-2026 để tham dự VCK Giải U23 châu Á 2026.

Ở vòng bảng của VCK, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Jordan (ngày 6-1), U23 Kyrgyzstan (9-1) và chủ nhà U23 Ả Rập Saudi (12-1).

Đặt mục tiêu cao tại VCK U23 châu Á 2026 - Ảnh 2.


